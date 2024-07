A jegybank 4 százalékos toleranciasávjában lehet idén az éves átlagos infláció, ami mozgásteret biztosíthat az MNB-nek a további kamatcsökkentések előtt – erre hívták fel a figyelmet a lapunknak nyilatkozó elemzők, miután júniusban nagy meglepetésre kéthavi gyorsulás után újra mérséklődött a fogyasztói áremelkedések dinamikája. A 3,7 százalékos ütem egyúttal az is jelentette, hogy az idei év első 6 hónapjából az összesben végig 4 százalékos, vagy az alatti volt a pénzromlás mértéke. Hosszabb időtávon vizsgálva pedig utoljára 2020 végén fordult elő, hogy az árdinamika ennyi időn keresztül volt a jegybank célsávja alatt.

Óriási meglepetés érik inflációs fronton, erre sem a kormány, sem a jegybank nem számított / Fotó: Shutterstock

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint az, hogy végül tényleg 4 százalék alatt lesz-e idén éves átlagban is az infláció, attól is függ, hogy a magyar vagy az európai statisztika szerint nézzük, mivel a kettő között még van némi különbség.

Mindenesetre az elemző 3,9-4 százalékra várja 2024-ben átlagban a drágulás ütemét, még úgy is, hogy az év második felében ismét magasabb számokat közölhet a KSH.

Pedig az év elején a kormány és a jegybank is a jelenleginél magasabb inflációs pályát prognosztizált. A költségvetést nagyobb növekedéssel és 5 százalékos infláció mellett tervezték meg, ahogy a nemzeti bank is némileg mellélőtt. Bár a júniusi inflációs jelentésben már módosítottak az előrejelzésükön, decemberben még 4–5,5 százalék közé lőtték be a pénzromlás ütemét, tehát a jegybank saját számításához képest is meglepően jól alakul a hazai inflációs környezet.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője azonban nem lepődött meg a legutóbbi inflációs adaton, ő eleve a konszenzusnál alacsonyabb inflációs pályát vázolt fel, amelyben a fogyasztói áremelkedések üteme 4 százalék környékén ingadozik egész évben.

Továbbra is azt gondolom, hogy a következő hónapokban hullámzó inflációs számokat látunk, és az év végén 4,5 százalékon állhat meg a pénzromlás mértéke

– mutatott rá az elemző, aki szerint ugyan jövőre még mindig magas lehet a drágulás, de tovább csökkenhet, igaz, a 3,5 százalékos ütem környékén.

Az üzemanyagárakon is múlhat, hogy mennyivel emelkednek a fogyasztói árak

Németh Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy leginkább az üzemanyagárak alakulásától függ, hogy hogyan változik az infláció. Az elmúlt időszakban többször jelentősen drágult a benzin és a gázolaj, előbb április elején láttunk egy nagyobb emelkedést, ami először kiváltotta a kormány haragját az üzemanyag-kereskedők iránt, majd legutóbb júniusban, ám ezek egyike sem azonnal jelent meg az inflációs adatokban. Az ok nem más, mint hogy a KSH mérése időben nem esik egybe a naptárfordulóval, a statisztikai hivatal ugyanis az infláció kiszámításához az adatfelírásokat az adott hónap első és huszadik napja között végzi el, így az üzemanyag-drágulást általában egy hónapos csúszással követi az infláció. Emiatt a K&H elemzője arra számít, hogy ez júliusban már felfelé fogja húzni az árdinamikát, ahogyan az energiaárak változása is ezt eredményezheti. A mostani kánikulában elméletileg felfelé kéne tolnia az árakat a magas energiafogyasztásnak.