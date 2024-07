Ilyen, amikor a statisztika közbeszól: most megállhatott, hogy júliusban ismét emelkedjen az infláció

Az elemző úgy látja, az egyik legjelentősebb inflációt felhajtó tényező továbbra is a szolgáltatások maradnak, azon belül is elsősorban a közlekedési, háztartási és üdülési szolgáltatások. Mindezen folyamatok eredőjeként havi szinten az árszínvonal változatlanságára számít.

A bázishatás figyelembevételével az év/év inflációs ráta 3,7 százalékra mérséklődhet, 0,3 százalékponttal csökkenve az előző hónaphoz képest.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője ugyancsak arra világított rá, hogy az élelmiszerárak továbbra is visszafogottan alakulhattak. Ahol azonban az átlagnál jóval erőteljesebb havi szintű áremelkedés történhetett, az a piaci szolgáltatások kategóriája. Egyrészt ebben a körben a korábbi hónapokban is markánsabb volt az áremelkedés, másrészt a nyári szezon beindulásával az üdülési szolgáltatások is érdemben drágulhattak, ez pedig felfelé húzhatta a június indexet.

Úgy véli, összességében a maginfláción kívüli tételeknél lehettek kedvezőbbek a folyamatok júniusban, így a 12 havi maginfláció a headline inflációnál némileg magasabban, 4,1 százalék körül alakulhatott a nyár első hónapjában.

Egyre inkább a maginflációra kell figyelni

Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az adatközlemény legérdekesebb része a maginflációs ráta lesz, amelyet két ellentétes trend alakít. Egyrészt a nagyobb szolgáltatók átárazásának májusi befejeztével az árak lassú normalizálódási folyamata kezdődhetett meg júniusban. A másik oldalról viszont az inflációs várakozások, a szállítási költségek alakulása és bérnyomásról árulkodó idősorok mind magasabb értékeket mutatnak, mint ami az árstabilitással összeegyeztethető lenne.

Ennek megfelelően szerinte elképzelhető, hogy további szolgáltatók érezhették szükségét az áremelésnek júniusban. Az erős turisztikai szezon (májusban Budapesten a turisztikai éjszakák 20 százalékkal növekedtek éves szinten) ugyancsak felfelé mutató inflációs kockázatot jelent. „Mindent egybevetve, a szolgáltatási árak továbbra is magas, két számjegyű tartományban maradnak a várakozásunk szerint” – tette hozzá a közgazdász, aki az élelmiszer-infláció kapcsán arra mutatott rá, hogy a kötelező akciózások július 1-jei kivezetésével újra megváltozhat a boltok árazásai magatartása.