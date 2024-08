Itt az MNB döntése: több mint egy év után tart szünetet a jegybank

Nem változtatott a monetáris kondíciókon a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács mai kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a 6,75 százalékos alapkamatot. A döntést illetően nagy volt a bizonytalanság az elemzők körében, noha az infláció már a jegybanki célsáv fölé kúszott júliusban, és a forint is viszonylag volatilis volt, ami ilyenkor rendre óvatosságra intheti az MNB-t, volt olyan elemző, aki nem zárta ki, hogy folytatódik a monetáris lazítás.

Fotó: AFP

Maga az MNB és Virág Barnabás alelnök is azt hangoztatja már egy ideje, hogy a monetáris tanács egy-egy ülésén az lesz a kérdés, hogy az adott hónapban kismértékű, 25 bázispontos lazítást hajtanak végre, vagy pedig nem változtatnak a monetáris kondíciókon. Azaz a jegybank továbbra is kitart a szigorú monetáris politika mellett, amelyben pedig kiemelt szerepe van a pénzpiaci stabilitás megőrzésének és a forint árfolyamának.

A legutóbbi kamatdöntés óta azonban az is kiderült, hogy a magyar gazdaság továbbra sem muzsikál túl fényesen, a második negyedévben a kibocsátás 0,2 százalékkal esett vissza negyedéves bázison. Mivel ez nemcsak az elemzők, hanem a jegybank várakozását is alulmúlta, éppenséggel a gyenge GDP-adat még nagyobb bátorságra is ösztönözhette volna az MNB-t.

Mindenesetre a mostani döntés azt jelenti, hogy 2023 májusa óta, amikor megkezdődött a normalizáció az irányadó rátának számító egynapos betéti eszköz kamatának mérséklésével, ez volt az első hónap, amikor nem változtatott a monetáris kondíciókon az MNB, tehát 15 hónap összefüggő sorozatát szakította meg, ami egyértelmű jele, hogy új szakasz kezdődik a hazai monetáris politikában.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője arra hívta fel a figyelmet a kamatdöntést megelőzően, hogy bár a júliusi hazai inflációs adat kétségtelenül kellemetlen meglepetést okozott, eközben a piaci kamatvárakozások itthon is lejjebb ereszkedtek az egy hónappal ezelőttihez képest, emiatt pedig a piaci szereplőket egy újabb kamatvágás nem igazán lepné meg.

Ráadásul az is látszik, hogy nemcsak a magyar, de a tengerentúli és a kínai gazdasági növekedési kilátások is romlanak, miközben a régióban a cseh jegybank már 4,5 százalékra vágta az irányadó rátát, amely most már több mint 200 bázisponttal marad el a magyar szinttől.