Kiderül, hogy szárazon tartja-e a puskaport a jegybank – Virág Barnabás szavaira figyel a piac

A monetáris politika aktuális kérdéseiről tart online háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a monetáris tanács kamatdöntését követően. A mai ülésen a jegybankárok 25 bázisponttal 6,75 százalékra csökkentették az alapkamatot. Előzetesen már benne volt a levegőben, hogy a korábbi jelzések dacára, nem lép új szakaszba a hazai monetáris politika, tehát az elemzőket sem érhette meglepetésként a nemzeti bank mostani döntése.

Fotó: Purger Tamás / MTI

A monetáris tanács megítélése szerint a szigorú irányú monetáris politika továbbra is kulcs az infláció fenntartható elérésében – kezdte a háttérbeszélgetést Virág Barnabás. Az alelnök hozzátette, változatlan feladat, hogy az infláció 3 százalék körül horgonyozzon.

A szigorú monetáris politika sarokpontjai: az inflációs kockázatok, a kockázati megítélésünk alakulása, a régiós pozíciónk, valamint a nemzetközi monetáris politika környezet változása. Emlékeztetett, hogy júniustól új szakasz vette kezdetét a hazai monetáris politikában, a tanács hónapról hónapra dönt az alapkamat mértékéről.

A piaci elemzések további 1-2 kamatcsökkentést várnak, a jelenlegi információk alapján ez a pálya reálisnak tekinthető

– mondta, hozzátéve, hogy a másfél éves távlatban érdemben lefelé mutatnak a kamatkockázatok.

A külső egyensúlyi folyamatok továbbra is kedvezően alakulnak, továbbá a fiskális hiány csökkentése is megkezdődött. Ugyanakkor a globális kockázatok is javultak. Valószínűvé vált egy szeptemberi kamatcsökkentés, mondta a FED-ről.

A piaci várakozások is egyre inkább 25 bázispontos csökkentés mutatnak. Jelezte, hogy az inflációs pályát nem változtatta meg a júniusi infláció. Az ország kockázati megítélésének javulása tette lehetővé a kamatcsökkentést júliusban.

Továbbra is úgy látja a tanács, hogy változékony a pénzpiaci környezet, folyamatosan változnak kilátások, ezért „továbbra sem dőlhetünk hátra, óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt”.

Jelezte, hogy a brit és francia választások után csökkentek a pénzügyi eszközök felárai. A hazai inflációs adatokra rátérve azt mondta, hogy megállt a maginfláció csökkenése, az áremelkedések továbbra is a jegybank toleranciasávjának felső sávjában maradhat. Az átárazások historikusan magasan maradhatnak.

A hiánycsökkentő intézkedések támogatják a 2024-es és 2025-ös hiánycél elérését

– mondta a kormány intézkedésekről, hozzátéve, hogy a folyó fizetési mérleg is tovább javulhat.