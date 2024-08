Lapunknak több olvasó is jelezte, hogy hiába számoltunk be az elmúlt hetekben lassan már napi rendszerességgel üzemanyagár-csökkentésről, ebből a hazai üzemanyagkutakon gyakorlatilag semmi nem érződött. Csak a múlt héten a benzin nagykereskedelmi ára 6, míg a gázolajé 10 forinttal mérséklődött, ehhez képest szombatra a Holtankoljak adatai szerint a gázolajár átlagára mindössze 3 forinttal lett olcsóbb keddhez képest, miközben a benzin átlagára még 1 forinttal drágult is.

Megint trükköznek az üzemanyag-kereskedők: már rég 600 forint alatt kellene lennie a benzin és a gázolaj árának / Fotó: Németh András Péter

Épp ezért – mivel éltünk a gyanúval, hogy valami nincs rendben a hazai kutak körül – megnéztük, hogy július 10. óta mennyivel mérséklődött a nagykereskedelmi ár, és ebből mi ment át a kiskereskedelmi árakba. Bő egy hónappal ezelőtt a 95-ös benzin átlagára a Holtankoljak szerint 616 forint, a gázolajé 623 forint volt.

Csakhogy azóta a gázolaj nagykereskedelmi ára 37 forinttal, míg a benziné 24 forinttal csökkent, tehát ha az utolsó fillérig átviszik a kisker árba ezt a csökkenést a kutasok, mindkét üzemanyagtípusnak már bőven 600 forint alatt kellene lennie.

Egészen pontosan most a benzinnek 592 forintba, a gázolajnak pedig 586 forintba kellene kerülnie literenként. Akárhogy nézzük, az előbbi még mindig 20 forinttal, az utóbbi 30 forinttal drágább. Persze itt átlagárakról van szó, tehát lehetnek eltérések az egyes kutak között, de az általános tapasztalat is az, hogy például a Mol-kutakon a hét végén is 608-610 forint volt a benzin literje.

Egyébként maguk a hazai üzemanyagok árváltozását leginkább meghatározó folyamatok is az áresés irányába hatottak az elmúlt hetekben: míg a forint tartotta magát július eleje óta, addig a Brent olaj ára nagyot csökkent. Az európai piacon mérvadó olaj árfolyama a korábbi 85 dolláros szintről egészen 76-77 dollárig esett a múlt hétig, tehát majdnem 10 százalékot zuhant.

Most korrigálnak a kutasok, akik eddig vegetáltak

Nincsen törvényszerűen leírva, hogy ha csökken a nagykereskedelmi ár, akkor a kiskereskedelmi árnak is követnie kell. Májusban pont az ellenkezője történt: akkor nem változott a nagykereskedelmi ár, miközben a kisker árat csökkentették a kutasok

– mondta a Világgazdaságnak Bujdosó Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója. Hozzátette: májusban felsőbb nyomásra olyan alacsony szintre süllyedt le az üzemanyagkutak árrése, hogy azt hosszú távon fenntartani nem lehetett.

Szerinte ezt mindenki nagyon jól tudta, hiszen önköltségen, vegetálva működtek a benzinkutak, amelyek lényegében a korábbi veszteségüket korrigálják most.

Hangsúlyozta, nem egy-egy vidéki családi vállalkozás, akinek egy benzinútja van, határozza meg az árat, hanem a legnagyobb hálózat, amelyet mindenki próbál követni. Ebben pedig látszik eltérés, van olyan hálózat, amelyik magasabb árszintet tart néhány forinttal, mint a Mol, de vannak olyanok is, akik azon az árszinten dolgoznak, amely a környező, 10 kilométeres sugarú régióban, akár az adott településen belül kialakult.