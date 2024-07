Üzemanyagár: a miniszterelnök üzent – „nem szólunk kétszer, ezt nem tűrjük el!”

„Ha egyszer kötöttünk egy megállapodást, hogy az emberek nem fizethetnek többet, mint a szomszédos országok átlagára, azt be kell tartani. Az empátia és a visszafogottság nyelvén mondom még egyszer, hogy most szóval kérjük. De nem szólunk kétszer. Megállapodtunk, be kell tartani. Nem tűrjük el, hogy ezt ne tartsák be!” – fogalmazott Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban. A kormányfő kilátásba helyezte, ha a kereskedők nem tartják be ezt az egyezséget, és a szép szó sem segít, intézkedni fog a kabinet. Szerinte „a miniszterelnök ne fenyegetőzzön, legyen megértő, nyújtson segítséget, de vannak kivételek.”

Üzemanyagár: Orbán Viktor üzent a kereskedőknek / Fotó: Hans Lucas via AFP

Üzemanyagár: sorozatban tizedszer következett be drágulás itthon

Bár már nehéz követni, a legújabb drágítással sorozatban tizedjére történik üzemanyagár-emelés Magyarországon. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy

június 14. és július 4. között a benzin nagykereskedelmi ára 26, a dízelé 39 forinttal nőtt.

Nagyjából két hónapon keresztül ugyanakkor éppen ellentétes folyamat zajlott nálunk: április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint volt literenként, a gázolajé pedig 647 forint.

A frissen bejelentett üzemanyag-drágulással januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 86, a dízelár pedig 69 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 45 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 28 forint plusz figyelhető meg. A 70-80 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 3500–4000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban bejelentette, szerdán tárgyalt a kabinet az üzemanyagárakról, miután a hazai árszint a szomszédos országok átlagára felett van.

„Nem értjük ezeket az ármozgásokat, hiszen az elvárások, amik az elmúlt hónapban megszülettek, továbbra is fennállnak. Ennek érvényt fogunk szerezni, vagy úgy, hogy a kiskereskedők megértik, és nem játsszák ki ezt az elvárást, vagy úgy, hogy komoly szabályozói lépésekkel be fogunk avatkozni” – húzta alá a tárcavezető.