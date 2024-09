Minimálbér 2025: fontos kérdések dőltek el a mai fórumon, egyelőre marad a garantált bérminimum

Soha nem volt kormányzati szándék a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele

Az ülésen jelen volt Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki több kérdést is tisztázott.

Egyértelműen tisztázásra került, hogy soha nem volt olyan kormányzati gondolat, hogy kötelezővé tegyenek bizonyos típusú szűrővizsgálatokat

– számolt be lapunknak a lényegesebb tudnivalókról Mészáros Melinda. Hozzátette, hogy az elmúlt időszak jogszabálydömpingjéből próbáltak a sorok között tájékozódni, most úgy tűnik neki, hogy a felek számára egyértelművé vált sok minden. Perlusz László szerint tisztába tette az államtitkár, hogy nem a túlzott szigorítás az, amiben előrébb lehetne lépni, hanem az ösztönzés, ezt munkaadói oldalról is támogatták. A VOSZ részéről felajánlották a segítségüket a rendszer összeállításában, ugyanis nagyon jelentős magánegészségügyi kapacitás épült ki az elmúlt években hazánkban. Ezzel is tovább lehetne fejleszteni ezt a rendszert – érvelt a VOSZ főtitkára, aki szerint a kormány is nyitott volt a javaslataikra.