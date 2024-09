Mobiltelefon-rendelet: a szakértők állítják, partnerré kell tenni a diákokat

Nagy Dimitra Anna az UNICEF fiatal nagykövete úgy látja, személyfüggő, hogy valaki megérti-e, van-e a mobilhasználaton kívül is élet. A fiatal nagykövet szerint aki kapcsolatot szeretne teremteni a környezetével, akkor is meg fogja tenni, ha van nála telefon. Ugyanakkor biztosan lesz, akit nagyon rosszul érint a korlátozás, például a telefonfüggőket, akiknek ez biztosan figyelemzavart is okoz.

Az új szabályozásnál partnerré kell tenni a diákokat

Jávori Ildikó, pszichopedagógus-tanulástréner szerint ezentúl be kell tervezni a kora reggeli és a délutáni rutinba is, hogy az iskola elején leadják, a végén pedig visszakapják a diákok a telefont. Emiatt pluszfeladattal, idővel kell számolni a tanulóknak, szülőnek egyaránt. Azt gondolja, a korlátozás az általános iskola alsó tagozatán nem okoz majd problémát. A gondok a Z és Alfa generációnál, a kiskamasz korosztálynál, a felső tagozatosoknál és a középiskolásoknál lehetnek, akiknek közös jellemzője, hogy a tiszteletet nem életkor alapján adják meg.

Ezért ha a tanárok meg szeretnék győzni őket a szabályok betartásáról, számítaniuk kell arra, hogy a reakcióikkal feszegetik majd a határokat, amelyre fel kell készülnie az oktatóknak.

A pszichopedagógus véleménye szerint az új feladat, a rendszer elindulása és a szükséges többletkommunikáció miatt ebben az évben kicsit későbben indulhat el a tényleges tanítás.

A többi pedagógushoz hasonlóan egyetértett abban, hogy az új szabályok bevezetéséhez a diákokat partnerré kell tenni, tudatni velük, hogy mindez miért fontos.

A szakemberek emlékeztettek arra, hogy a tanításban a digitális pedagógia és tananyagok használata mellett továbbra is jelentős szerepe marad a tanár élő beszédének, valamint a nyomtatott tananyagnak. A pedagógusok jelezték: a korlátozásra hatalmas lehetőségként lehet tekinteni olyan értelemben, hogy a diákokat megtaníthatják arra, milyen funkciókra nem szabad használni és amelyeket szeretnének erősíteni náluk. A korlátozás, úgy vélik, természetesen több, napi kérdést felvet, amelyről, reményeik szerint a friss tapasztalatok birtokában egyeztetés kezdődhet.