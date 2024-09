A magyarok többsége szerint korlátozni kell az iskolai telefonhasználatot

Számos kutatás igazolja, hogy a túlzott mobiltelefon-használat függőséget okoz, negatívan befolyásolja a diákok tanulási teljesítményét, ráadásul a fiatalok közösségi életére és egészségi állapotára is negatívan hat. Több európai országhoz hasonlóan ezért szeptember 1-jétől hazánkban is egységes szabályozás korlátozza az okoseszközök tanítási idő alatti használatát, a döntéssel pedig a KINCS felmérése alapján a magyarok többsége is egyetért.