Kiderült, kinek kell felelősséget vállalnia azért, ha az iskolában tönkremegy az elvett okoseszköz

A köznevelési államtitkár szerint az iskolai telefonálás szabályozása megítélés kérdése, hogy mennyire szigorú, hiszen a végrehajtás területén jelentős mozgásteret kaptak az intézmények, illetve a pedagógusok is.

A törvény és a rendelet felhatalmazta az intézmény dolgozóit, hogy elvegyék a telefonokat, okoseszközöket, de a nap végén vissza kell adniuk a tanulóknak.

Számos iskola eddig is elvette az okoseszközöket / Fotó: Shutterstock

„A kormányzat nem ellensége az okoseszközök pedagógiai célú használatának, sőt kiosztottunk csaknem félmillió notebookot a gyerekek körében, pontosan azért, mert a digitalizációban, annak az okos használatában természetesen bízunk és hiszünk.

Ami a problémát okozza, ha ezt túlzásba viszik, és szünetekben mobiloznak, illetve tanórán akkor is használják, amikor oktatási célú használatra nem lenne szükség”

– fogalmazott Maruzsa Zoltán az Inforádióban. Hozzátette, hogy az OECD felmérése szerint a magyar tanulók 31 százaléka nyilatkozta azt, hogy soha nem kapcsolja ki tanórán sem a mobiltelefonját. Arra a kérdésre, hogy ki vállal anyagi felelősséget az elvett eszközökért, az államtitkár azt mondta, hogy

természetesen az intézmény, de azért fontos rögzíteni, hogy a puding próbája az evés.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy számos iskola eddig is elvette az eszközöket, különböző módon és különböző gyakorlattal, és

nem tud olyan esetekről, hogy bármilyen tanulót anyagi kár ért volna.

„Ebben mindenkit higgadtságra és némi kivárásra biztatnék, pontosan azért, mert nyilván, amikor az eszközt az adott intézmény elkéri, kikapcsolt állapotban elteszi, abban bízunk, hogy nem fog vele semmi történni abban a néhány órában, amíg vissza nem kapja a tanuló” – mondta.

A politikus arról is beszélt, hogy hosszú évek óta nem volt szeptember első hetében ilyen meleg az időjárás. „Ez senkinek nem öröm, hiszen nyilván az iskolakezdés szempontjából is a huszonnéhány fok sokkal kellemesebb, mint a harmincnéhány. Mivel tankötelezettek a gyerekek, ezért egyszerűen hazaküldeni mindenkit nem lehet” – mondta. Hozzátette, hogy a minisztérium elrendelte, hogy minden tankerületi iskolában hajnalban kezdődjön el a szellőztetés. Az igazgatóknak hagyományosan megvan az a jogkörük, hogy ha hőségriadó van, akkor rövidített oktatást rendelhetnek el. Azt is mondta, hogy