Betömték Pakson az iparűzési adó elvonása miatt keletkezett lyukat

Négy napirendi pontot tárgyalt rendkívüli ülésén a paksi képviselő-testület, amely ebben a formában utoljára ült össze. A meglehetősen nagy figyelmet kapott augusztus eleji ülését követően azért hívták össze a testületet, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította a Paksi Atomerőmű területét, amelynek következtében nagymértékű helyi iparűzési adót vonnak el a város költségvetéséből. Az akkori ülésen a testület tagjai az idei költségvetés módosítása mellett határoztak, amelynek tervezetét a mostani, utolsó közgyűlésre terjesztette be a város jelenlegi vezetése.

Fontos döntéseket hoztak meg a városatyák, a paksi költségvetés ismét egyensúlyba került / Fotó: Paks önkormányzata

Egyensúlyban a paksi költségvetés

Szántó Zoltán alpolgármester, aki a betegség miatt távol tartózkodó Szabó Péter polgármester helyett levezette a testületi ülést, lapunknak elmondta, sikerként éli meg, hogy

egyhangú szavazással elfogadták az év hátralévő hónapjaira vonatkozó módosításokat, és így reális egyensúlyban tudják átadni az új képviselő-testületnek a város költségvetését.

Miként emlékeztetett, 2024. augusztus 14-én lépett életbe az a kormányrendelet, amely különleges gazdasági övezetté nyilvánította egyebek mellett a Paksi Atomerőmű területét, ami elsősorban azért „fájt” Paksnak, mivel jelentős iparűzési, építmény- és telekadót vont el a város költségvetéséből.

Különleges gazdasági övezet jön létre Pakson A kormány az Ukrajnában folyó háborúval és a biztonsági helyzettel indokolta, hogy a két új paksi atomblokk építésében érintett területek különleges gazdasági övezetet fognak alkotni. Pakson működik Magyarország egyetlen atomerőműve.

Milyen változásokat hoz a költségvetés módosítása?

A módosított költségvetésben ezért 1,388 millióval csökkenteniük kellett a költségvetés fő összegét, majd egyensúlyba kellett hozni a bevételi és a kiadási oldalt.

A bevételi oldalon a közhatalmi kiadások lefaragása történt meg,

míg a kiadási oldalon 1,60 milliárd forint összegig csökkentették a felhalmozási kiadásokat,

a fennmaradó 327,5 milliót működési kiadásokból spórolták meg.

Jelentősen csökkentették a felhalmozási céltartalékokat, 147,220 millió forint értékben, amelynek alapját a nagyadózóktól származó bevétel tette ki, ezt az augusztusi kormányrendelettel összefüggő változások indokolták. Emellett csökkent a pályázati és az energetikai céltartalék is.

Mit érintett a változás?

Az alpolgármestertől megtudtuk, a változás érintette azokat a beruházásokat, felújításokat, amelyekre még nem történt kötelezettségvállalás, így befagyasztották valamennyi tervezést, amely az utolsó negyedévben megszületett volna. Leállították a strandberuházást is, amely többek között a nagymedence felújítását is magában foglalta, amely már érvényes szerződéssel rendelkezett, így az előlegként kifizetett 30 millió forintot elveszíti a város. Felmondták a működési kiadásokat terhelő, helyi sportegyesületeket érintő támogatási szerződéseket is.

A fejlesztések, felújítások, sportcélú támogatások befagyasztása érzékenyebben érintheti a paksiakat, de az önkormányzat minden önként és kötelezően ellátott feladatot a továbbiakban is el tud látni. Az intézmények a megszokott módon működnek

– hangsúlyozta Szántó Zoltán alpolgármester.