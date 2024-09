A pénzügyi szolgáltatásokat is fejlesztené a kormány az uniós elnökség alatt

A magyar uniós elnökség elkötelezett a vállalkozások finanszírozási helyzetének javítása és az adminisztráció csökkentése mellett, amiben kulcsszerep jut az európai pénzintézeteknek – jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta a Citibank európai vezetőjét, Ignacio Gutiérrez-Orrantiát. A pénzügyminiszter kiemelte: a magyar EU-elnökség fontos célja a zöldátállás és a fenntartható adósságkezelés elősegítése uniós szinten, ebben a munkában partnerként tekintünk az európai bankrendszerre.

Varga Mihály már dolgozik is az európai vállalatok versenyképességének javításán / Fotó: Hegedüs Róbert

A Citibank több mint 160 országban van jelen, Magyarországon 1985 óta nyújt pénzügyi szolgáltatásokat – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: a bank fontos partnere Magyarországnak az adósságkezelésben is, az elmúlt években több alkalommal főszervező volt hazánk sikeres kötvénykibocsátásai során, de a nemzetközi befektetőkkel való kapcsolattartásban is erős együttműködést folytat az Államadósság Kezelő Központtal.

A pénzügyminiszter a csütörtökön kezdődő uniós pénzügyminiszteri találkozó témáit ismertetve kiemelte:

fontos célunk az uniós zöldátmenet, a zéró karbonkibocsátás elérése 2050-ig, ennek eléréséhez becslések szerint a Covid előtti időszakhoz képest duplázni kellene a ráfordításokat, amelyhez a lakosság bevonására is szükség lesz.

„A magyar államadósságkezelési tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő programokkal a lakosság is bevonható a klímacélok finanszírozásába, a zöldátmenet elősegítésébe” – tette hozzá Varga Mihály.

A tárcavezető arról is beszélt, a bankunió területén a válságkezelési és betétbiztosítási keretrendszer felülvizsgálata is a kormány célja annak érdekében, hogy javítsák a banki válságkezelés hatékonyságát. Ennek kapcsán a pénzügyminiszter kiemelte: a magyar bankrendszer a háborús válságban is megőrizte stabilitását, több területen az uniós átlagnál jobban teljesít. A banki digitalizáció és hatékonyság növelésében továbbra is jelentős tartalékok vannak, ami a működési költségeket tovább csökkentheti – emelte ki Varga Mihály.