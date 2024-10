Feldman: az élelmiszer-feldolgozók már közel ötszázmilliárdra pályáztak

Azért is fontos lenn, hogy a pályázatokkal növekedjen az agrár-élelmiszergazdaság hatékonysága, mert a fajlagos hatékonysági mutatóban van lemaradás: az MBH számításai szerint a magyar élelmiszeripar jelenleg egy hektárra vetítve 474, egy lakosra vetítve pedig 247 euró hozzáadott értéket termel, ami elmarad a versenytársaktól. Most a csehekkel és a lengyelekkel vagyunk egy bolyban, a pályázatok révén megvalósuló fejlesztések pedig segíthetnek felzárkózni a jól teljesítőkhöz.

A bank felmérése szerint a legnépszerűbb jogcímnek előzetesen

az állattartó telepek fejlesztése,

a mezőgazdasági üzemek fejlesztése, és várhatóan a jövőben is népszerű lesz

a gépberuházási, valamint

a gazdaságátadási és

a fiatal gazda pályázat, de

az öntözésberuházásoknál is jelentős érdeklődésre számítanak.

Az MBH úgy számol, hogy évi akár 160 milliárd forinttal is növekedhet az agrárium jövedelme 2026-2027-től a most indult pályázatok keretében megvalósuló beruházások révén, ami több mint 10 százalékos jövedelembővülést jelentene az ágazat számára.

Segíti a sikeres hitelkérelmet és a projektek végig vitelét, hogy előleget és kamattámogatást is lehet igényelni, valamint az is, hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességet vállal a hitelekre. Mint Herczegh András, az alapítvány ügyvezető igazgatója kiemelte, a piacinak megfelelő 1-2 százalékos garanciadíj helyett 0,2-0,4 százalékért vállalják át a kockázat jelentős részét, ami nélkül sok esetben segít azon, hogy egy-egy hitelkérelem megfeleljen a bankoknak is.

