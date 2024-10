Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság konferenciáján Fókuszban a növekedés címmel tartott előadást. Az eseményt egy nappal azt követően rendezik meg, hogy a Központi Statisztikai Hivatal közölte a harmadik negyedéves GDP-adatokat, amelyek minden elemzői várakozásnál rosszabban alakultak.

Nagy Márton: a német gazdaság válsága maga alá teperte a magyar gazdaságot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tárcavezető nemcsak erre, hanem a kormány 21 pontos gazdasági akciótervének részleteire, így a munkáshitel, valamint a vidéki otthonfelújítási programra is kitért.

Nagy Márton: már-már ordibálunk

A tegnapi GDP-szám mellett nem lehet elmenni – ezzel kezdte az előadását. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, hogy a bezuhanó fogyasztás korábban sokkolta a gazdaságot, ez kezd helyreállni. De van egy másik probléma, a német gazdaság vesszőfutása, gyengélkedése. A német gazdaság válsága maga alá teperte a magyar gazdaságot.

Hozzátette, hogy folyamatos sokkok érik a magyar gazdaságot. Szerinte be kell vallani, hogy ha Németország nem szedi össze magát, akkor a magyar gazdaság sem fog felpörögni. A külső tényezők nélkül el lehet érni a 3 százalékos növekedést, de hosszú távon ez nem fenntartható.

Hangsúlyozta, nemcsak a német, hanem a kínai gazdaságot is kell figyelni. Nagyon sok autó reexporton keresztül jut el Kínába, csakhogy a németek közben kiszorulnak a kínai piacról, azaz folyamatosan teret veszít a német gazdaság. Ráadásul a védővámok tovább nehezítik ezt a helyzetet. Szerinte nagy változásnak kellene megtörténnie. „Elmondjuk, hogy mit kellene változtatni, már-már ordibálunk” – fogalmazott.

Szerinte a francia gazdaság megértette, hogy mi történik, így átállt az atomerőművekre, ezért olcsó energiára fog alapozni.

Németország beteg, súlyos beteg

– folytatta. Úgy látja, a magyar belső kereslet kezd helyreállni, azonban a külső tényezők hiányát nem tudja ellensúlyozni. A gazdaság szerinte már most kettészakadva, a kormányzat pedig a belső konjunktúráért tud felelősséget vállalni.

Áfacsökkentést vizsgál a kormány

A miniszter jelezte, hogy előzőleg találkozott a nagy lakáspiaci szereplőkkel, már most vannak olyan tervek, amelyek terén két pontban előre tudnak lépni:

az egyik egy tőkeprogram, minden fejlesztő kaphat belőle,

az áfacsökkentést megvizsgálják, azaz 27 százalékról 5 százalékra csökkentheti a kormány.

Higgyék el, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdaságot talpra állítsuk. Lassan 24 óra nem lesz elég ehhez a munkához– jegyezte meg. Úgy látja, hogy a belső kereslet terén jó irányba tartanak. Szeptemberben is 4 százalék fölött lehet a kiskereskedelmi forgalom alakulása, ez egy nagyon erős felfelé húzó erő, tehát az óvatossági motívum oldódik. Az is örömteli, hogy az élelmiszerek iránti kereslet növekszik és a turizmus is jól halad.