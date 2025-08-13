Századvég: a kedvezőtlen időjárás pörgette az élelmiszer-inflációt

Idén júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg havi szinten 0,4 százalékkal emelkedtek az árak. Júliusban a főcsoportok közül az elmúlt évhez képest a háztartási energia ára (10,9 százalék) emelkedett a legnagyobb mértékben. A főcsoport inflációjában a vezetékes gáz 23,1 százalékos áremelkedése játszotta a legnagyobb szerepet – írja a Századvég.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A vezetékes gáz hatósági áras termék, az átlagára a fogyasztás mennyiségétől függ, így valószínűleg a megnövekedett gázfogyasztás miatt kiugró az adat. Az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt, amihez legnagyobb mértékben a csokoládé, kakaó (20,4 százalék), a kávé (19,6 százalék), az idényáras élelmiszerek (18,1 százalék), illetve a tojás (17,7 százalék) drágulása járult hozzá.

Ezzel szemben az árrésszabályozásnak is köszönhetően a margarin ára 30,1 százalékkal, a liszté 10,4 százalékkal, a cukoré pedig 9 százalékkal csökkent. A szolgáltatások éves bázisú inflációja, ha csak kismértékben is, de tovább csökkent júliusban (5,3 százalék), azonban még mindig a jegybanki célsávon felül alakult.

Az áremelkedéshez a testápolási szolgáltatások 10,1 százalékos, illetve a sport- és múzeumi belépők, valamint a lakásjavítás és -karbantartás egyaránt 10 százalékos áremelkedése járult hozzá jelentősebb mértékben. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,1 százalékkal emelkedett. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal nőttek a fogyasztói árak.

A teljes fogyasztói kosárban az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal nőtt.

Az áremelkedéshez legnagyobb mértékben – elsősorban a csapadékmentes időjárás miatt – a friss hazai és déligyümölcs 8,4 százalékos áremelkedése járult hozzá. A szolgáltatások ára átlagosan 1 százalékkal emelkedett, amiben az üdülési szolgáltatások 8,9 százalékos, valamint a sport- és múzeumi belépők 1,7 százalékos áremelkedése játszotta a legnagyobb szerepet.

Az adatok alapján vegyes kép bontakozik ki a júliusi inflációs folyamatokról. Pozitívum az éves bázisú infláció lassulása, ez azonban leginkább annak köszönhető, hogy 2024 júliusában az élelmiszerek, a szolgáltatások és az üzemanyag ára is jelentősebben emelkedett, ezek az értékek pedig most épültek be a bázisba.