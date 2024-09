Itt a meglepetés: több mint hároméves mélyponton a magyar infláció

Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4 százalékkal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel.

Fotó: Lang Róbert

Júliusban éppen átlépte a 4 százalékos jegybanki célsávot az inflációt, a 4,1 százalékos drágulási ütem az idei legmagasabb érték volt, amiben számos tétel játszott szerepet.

Mindez azonban a múlt, az augusztusi inflációs adat a Világgazdaság 3,6 százalékos elemzői konszenzusánál is jobb lett, sőt, 2021 februárja előtt volt utoljára ilyen alacsony pénzromlási üteme, azaz több mint hároméves mélypontnak felel meg.

A lapunknak előzetesen nyilatkozó elemzők is arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyár végén folytatódhatott az inflációs hullámvasút. Júliusban még számos olyan egyedi tényező játszott szerepet az infláció felpattanásában, ami az augusztusi adatban már nem volt jelen. Ilyen például az ársapkák és a kötelező bolti akciózás kivezetése miatti élelmiszerár-emelkedés. Az üzemanyagárak havi alakulása is lejjebb húzta az árdinamikát, júliushoz képest alatt 0,8 százalékkal mérséklődtek. Szintén kedvező fejlemény, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított maginflációs mutató a vártnál alacsonyabb, 4,6 százalékos lett. Az már viszont kevésbé, hogy a szolgáltatások esetén még mindig közel 10 százalékos az infláció, és ez húzza továbbra is az áremelkedésket.

Alig nőnek az élelmiszerárak, a szolgáltatások annál inkább

A KSH szerint az élelmiszerek ára 2,4 százalékkal nőtt éves alapon augusztusban, ezen belül a liszté 27,7, a csokoládé és kakaóé 10,6, az éttermi étkezésé 8,0 százalékkal.

A termékcsoporton belül a száraztészta ára 8,1, a tojásé 7,9, a tejtermékeké 5,7, a cukoré 4,6, a kenyéré 1,7 százalékkal csökkent.

Azonban továbbra is a szolgáltatások húzzák az árdinamikát, amelyek 9,5 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér és a testápolási szolgáltatások 10,6-10,6, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a sport- és múzeumi belépők 8,8, a lakásjavítás és -karbantartás 8,5, az üdülési szolgáltatás 6,2 százalékkal.