Padlóra került a szomszédunk: recesszió, infláció és elszállt energiaárak nyomják az osztrák gazdaságot

Az osztrák gazdaság helyzete továbbra is kedvezőtlen: a feldolgozóipar recesszióban maradt, és a tartós fellendülés jelei nem látszanak. A Wifo hétfőn publikált jelentése szerint a növekedést egyedül a közszolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások hajtják. A vállalati hangulat kismértékben javult ugyan, de a pesszimizmus továbbra is uralkodó.
A helyzetet rontja, hogy a villamos energia ára az év eleje óta harmadával nőtt, ami az inflációt az euróövezet átlagánál magasabb szintre emelte. A munkaerőpiac gyengeségét mutatja a növekvő munkanélküliség és az álláshirdetések csökkenő száma. Ugyanakkor a nők nyugdíjkorhatárának emelése jelentős foglalkoztatási növekedést hozott a 60 év felettiek körében, anélkül, hogy a fiatalokat kiszorította volna a munkaerőpiacról. Stefan Schiman-Vukan, a Wifo szakértője szerint ez az intézkedés hatékony eszköz lehet a munkaerőhiányos időszakokban.
Nemzetközi szinten az Egyesült Államokban a frissen bevezetett magas vámok lassítják a növekedést, gyorsítják az inflációt és növelik a munkanélküliséget. A második negyedévben ugyan nőtt a gazdasági teljesítmény az előzőhöz képest, de az egész első fél év gyengülő tendenciát mutatott, a jegybanki alapkamat pedig változatlan maradt. Az EU-val kötött júliusi megállapodás értelmében az amerikai alapvám 15 százalékra emelkedik, cserébe az EU egyes vámokat mérsékel, és 2028-ig jelentős energiabeszerzést, valamint tengerentúli beruházásokat vállal – a részletek és az amerikai elköteleződés mértéke azonban még kérdéses.
Kínában ezzel szemben túltermelés, exporttöbblet és az ingatlanválság miatt deflációs nyomás tapasztalható, miközben az euróövezet gazdasága viszonylag stabil, alacsony munkanélküliséggel és az EKB célértékének megfelelő inflációval.
Csőstül jön a baj az osztrákoknál: nem elég, hogy a gazdaság romokban, még Brüsszel is kipécézte őket
Nagyon nehéz év lehet az idei is Ausztriában, ahol két év recesszió után sem látszik érdemi fordulat, ráadásul nő a nyomás a nemrégiben megalakult kormányon, hogy további megszorításokat fogadjon el. Eközben egyre többször néznek szembe Brüsszel haragjával az osztrákok.
