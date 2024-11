Hidvéghi: nem lesz kötelező a digitális állampolgárság

Szeptember elején Magyarországon elindult a Digitális Állampolgárság Program, amely az állampolgárok számára kényelmesebb és gyorsabb ügyintézési lehetőségeket ígér a modern technológia segítségével. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt a program részleteiről.

Hidvéghi Balázs szerint mindenkinek megéri csatlakozni a Digitális Állampolgárság Programhoz / Fotó: Shutterstock

Hidvéghi kiemelte: a Digitális Állampolgárság Program célja, hogy a korábbi rendszereknél gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb ügyintézést biztosítson. „A világ indult el egy úton, az teljesen nyilvánvalóan látható, tapasztaljuk, hogy a digitalizáció felé megy minden. Erre reagálni kell.

A Digitális Állampolgárság Program arról szól, hogy egyszerűbbé, kényelmesebbé, gyorsabbá és egyébként biztonságosabbá tegye az állampolgárok számára az ügyintézést

– fogalmazott az államtitkár. Az új program az Ügyfélkapu eredeti verzióját váltja fel, amelyet már nem tartanak megfelelően biztonságosnak a kiberbiztonsági és adatvédelmi elvárások szempontjából.

Nem kötelező a digitális állampolgárság

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a Digitális Állampolgárság Program használata teljesen önkéntes. „Először is nem lesz kötelező semmi, tehát megmarad a személyes ügyintézés lehetősége, megmaradnak a kormányablakok” – emelte ki Hidvéghi, hozzátéve, hogy az állampolgárok továbbra is használhatják a hagyományos ügyintézési csatornákat, például az asztali számítógépen elérhető webes felületeket, mint a magyarorszag.hu. Az új program tehát kiegészítő lehetőség, amelyet az érdeklődők akár az okostelefonjukra is letölthetnek.

Fokozódó okostelefon-használat és adatvédelem

A program kialakításakor figyelembe vették a mobil eszközök növekvő népszerűségét, különösen a fiatalabb korosztály körében. „A 18–30 év közöttiek gyakorlatilag 100 százalékban már okostelefonon intézik a különböző ügyeiket” – mondta a politikus.

Kiemelte: a program fejlesztése során fokozott figyelmet fordítottak az adatvédelemre is, a személyes adatokat és igazolványszámokat nem gyűjtik új adatbázisba, hanem azokat biztonságos módon érhetik el a felhasználók.