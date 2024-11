Karácsony: az ünnepi készülődéskor is legyünk tudatosak

Karácsony közeledtével – ahogy már évek óta megszokhattuk – egyre erősödik a kereskedelmi nyomás: reklámok, online és offline akciók, felhívások, a lassan egy hónaposra duzzadt Black Friday, ami mind vásárlásra buzdít. Fogyasztóként ilyenkor is próbáljunk meg jobban odafigyelni arra, hogy mit vásárolunk és használunk – figyelmeztet Dénes Júlia, aki elsősorban egészségügyi szempontokra hívja fel a figyelmet.

A tudatos vásárlás karácsony előtt is fontos szempont kellene hogy legyen / Fotó: Getty Images

Legyünk karácsonykor is tudatosak

Dénes Júlia szerint érdemes a karácsonyi bevásárláskor is tudatosabban választani a boltok polcairól: vegyünk minél több bioterméket. Alapanyagoknak is helyi, szezonális és friss termékeket válasszunk. A zöldségeket és gyümölcsöket mindig mosuk és hámozzuk is meg, ha nem biotermékek. Vegyünk műanyag csomagolás nélküli élelmiszereket.

A vegyész szerint nem csak az alapanyagokra kell figyelni. Érdemes kerülni a zsíros ételek műanyag edényekben tárolását, főzését vagy mikrózását, és inkább használjunk üveg- vagy kerámiaedényeket. Itt már nem csak a biszfenolokra, hanem más káros anyagokra is kell figyelni, mint a per- és polifluoralkil anyagok (PFAS), ami például a teflon bevonatában található – véli a szakember.

Kerüljük a nagyon karcos teflonbevonatú edények használatát, leginkább egyáltalán ne használjunk teflonedényt – javasolja, azokra az utóbbi időben végzett vizsgálatokra hivatkozva, amelyekben

kimutatták, hogy ez a vegyület is felelőssé tehető olyan egészségügyi problémákért, mint a tüdőkárosodás, pajzsmirigy-megbetegedés, túlsúly, termékenységi problémák és a rák.

Ezeket az anyagokat „örök vegyi anyagoknak” is nevezik, mivel a vegyész szerint gyakorlatilag egyáltalán nem bomlanak le, és nem ürülnek ki a szervezetből, ottmaradnak, és hosszú távon igen káros hatást fejtenek ki.

Nem mindegy, milyen ajándékot választunk

A Tudatos Vásárlók Egyesületének legutóbbi tesztjére emlékeztetve – amelyiknél jelentős károsanyag-tartalmat találtak a megvizsgált fehérneműkben, amelyek mosást követően sem tűntek el a ruhából – azt ajánlja,

ha ruhaneműt vásárolunk ajándékba, részesítsük előnyben a természetes pamutból készült darabokat a műszálasokkal szemben.

Ha szépségápolási terméket ajándékozunk, kerüljük az illatosítottakat – javasolja a szakember. Az illatanyag szó a címkén – ahogy fogalmaz – potenciálisan több száz összetevő keverékét jelenti, és a pontos összetételt általában üzleti titokként őrzik a gyártók. Azt azonban tudjuk, hogy a hormonkárosító anyagok közül a ftalátok tipikusan megtalálhatók az illatanyagokban. Szerencsére az illatanyag nem szükséges ahhoz, hogy egy termék jól működjön vagy hatékony legyen. Válasszunk inkább illatanyagmentes krémeket – tanácsolják.