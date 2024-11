Munkahelyi konfliktus: zseni a kolléga, de nem érdeklik a szabályok

A legtöbb munkahelyen vannak olyan kollégák, akik a nagyszerű teljesítményüket, egyedülálló kreativitásukat a szabályok áthágásával érik el. Nem adminisztrálnak úgy, mint a többiek, esetleg túlköltekeznek, túllépik a rendelkezésre álló keretet, vagy olyan szoftvereket telepítenek a gépükre, amit az IT nem enged. Mit lehet velük kezdeni, amikor tényleg nagyon jók, összetett probléma generálódhat abból, ha nem foglal állást a cégvezetés a szabályok betartása mellett.

A zseniális renitensek munkahelyi konfliktust generálnak, mert áthágják a szabályokat / Fotó: Shutterstock

Az öntörvényűek kezelése komoly dilemma elé állíthatja a vezetőket, mert a szabálykövetők kikészülnek tőlük, még akkor is, ha látják, hogy valódi teljesítmény van mögöttük. A vezetők sok esetben szemet hunynak a renitens viselkedés felett, ha jól dolgozik a munkavállaló, de ez csak elodázza a problémát, vagy épp ellenkezőleg, olajat önt a tűzre.

Renitensek mindig lesznek

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vállalati élet része, hogy vannak a szabályokkal lazán zsonglőrködő kollégák. Meg az is, hogy a nehéz emberekkel is szót kell tudni érteni, foglalkozni kell velük. Egyetlen dolgot nem érdemes tenni, folyamatosan arra figyelmeztetni őket, hogy most már hagyják abba a formabontó viselkedést, mert ez parancsra nem fog működni. Ehelyett úgy kell kezelnie a problémát, hogy az ne keltsen ellenségeskedést és ne károsítsa a munkakapcsolatát.

Nézzük átfogóan

A legkönnyebb utálni a renitens kollégát, főleg akkor, ha mi „takarítunk” utána, nekünk kell javítani az általa elkövetett hibákat, pótolni a hiányosságokat. Ez bosszantó és igazságtalannak tűnhet. De lehet, hogy oka van, miért csinálja ezt. Egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert lusta, és szándékosan nehézségeket akar okozni másoknak. Lehet, hogy egyszerűen jelentős nyomás alatt van, gyorsan kell eredményeket elérnie, ezért hanyagol bizonyos folyamatokat, lépéseket. Ez ugyan nem mentség, de ha megértjük a viselkedését, nyugodtabban, eltúlzott érzelmek nélkül viszonyulhatunk a problémákhoz.

Beszélgessünk, nem kell fokozni a munkahelyi konfliktust

Ha meg akarjuk beszélni a renitenssel, hogy mi is a baj, akkor érdemes erre egy nyugodt pillanatot találni, és kevésbé támadóan fellépni. A szakértők szerint ne konfrontatív kérdéssel nyissunk, hanem olyannal, ami érvelésre késztet, mint például: „Észrevettem, hogy gyakran máshogy közelíted meg a folyamatokat. Elmagyaráznád, te hogyan gondolkodsz erről?” Vagy: „Úgy tűnik, ez a szabály neked nem felel meg, mi ennek az oka?” Ezek a kérdések megbeszélésre ösztönöznek, így könnyebben közeledhetnek az álláspontok. Miközben a kolléga válaszol, hallgassuk meg, és tegyünk fel neki további kérdéseket a részletekről is, vagy kérdezzük meg, ha egy dolgot változtatna, mi lenne az, mit tartana észszerű kompromisszumnak. Ha érdeklődést mutatunk és nem kritizáljuk a másikat, hamarabb megérthetjük, mit miért csinál, miért hagy ki egyes lépéseket.