Nagy István szerint csak így lehet gazdálkodni Magyarországon

Különleges időszakban tölti be Magyarország az Európai Unió elnöki tisztségét: a választások lezajlottak, de az új testületek még nem álltak fel. Nagy szerepük van tehát az agrárminisztereknek, a december 9-i ülésen így már új intézkedéscsomagot tárhatnak az új uniós biztos elé – kezdte beszámolóját Nagy István agárminiszter az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságában.

Nagy István elmondta, hogyan lehet gazdálkodni Magyarországon – a víz kulcskérdés / Fotó: Purger Tamás / MTI

Elsőként arról beszélt, divatos lett a mezőgazdaság teljesítményét becsmérelni és elhallgatni, ezért nyilvános, ellenőrizhető, cáfolhatatlan tényeket ismertetett.

A magyar agrárium területi termelékenysége 84 százalékkal növekedett 2010 óta, és nem álltak le a fejlesztések sem. Fejlődik a magyar állattenyésztés is, amely az agrárium kibocsátásának 38 százalékát adta – ez számít az uniós csatlakozásunk óta a legjobb eredménynek. Már nem igaz az, hogy csupán alapanyag-exportáló ország vagyunk, miután a feldolgozott termékek aránya 72 százalék fölé emelkedett.

Kitért a gazdatüntetésekre is, amelyek eredményeket hoztak az adminisztráció egyszerűsítése terén, és elejét vették az újabb gazdaellenes intézkedéseknek (mint ismert, az ukrán gabona térnyerése nyomán indult a tüntetéshullám). Ezzel párhuzamosan nőtt a magyar gabonaexport, a raktárak telítettsége már csak 8,7 százalékos volt – ebben szerepe volt az ukrán importtilalom fenntartásának is. Az év elején zajló gazdatüntetések eredménye, hogy az adminisztratív terhek könnyítésére lehetőség nyílt, ez volt a KAP-egyszerűsítés, amely a vonatkozó szabályok kiigazítására is irányult. Közvetlen javaslattételre is lehetőség nyílt, Magyarország például 45 javaslatcsomagot nyújtott be a belga elnökségnek. Az agrártárca a nyár elején tájékoztatta a gazdákat az uniós szabályegyszerűsítésekről.

Mindez azért fontos, mert gazdálkodni csak úgy lehet, ha nem terhelik túl a gazdálkodókat a bürokráciával. A termelőnek ez ugyanis pluszterhet jelent

– emelte ki Nagy István.

A tárcavezető szólt arról is, hogy 2021-től megháromszorozódtak a vidékfejlesztési pályázatok. Kiemelt cél, hogy a 2020-as általános mutatókhoz képest az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték másfélszeresére bővüljön 2027-re, ám ez már 2024 végére teljesülhet.