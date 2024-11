Varga Mihály: a 2025-ös költségvetés a lehetőségek költségvetése

A járvány kitörése utáni négy nehéz éven vagyunk túl, a háború okozta bizonytalanság és az amerikai elnökválasztás tétj a költségvetés elfogadásában is módosítást igényelt - kezdte tájékoztatóját Varga Mihály pénzügyminiszter, aki hétfő délelőtt 10 órakor hivatalosan is átadja az Országgyűlés elnökének, Latorcai Jánosnak a 2025-ös költségvetést.

A miniszter szerint a kilátások kedvezőek. Donald Trump győzelme és az európai belpolitikában elindult változások után jó esélyünk van arra, hogy a világ a béke irányába mozduljon el, ami a magyar gazdaság számára is lehetőségeket jelent.

Összesen 3+1 pontot sorolt fel, ami kedvező:

Javulnak a gazdasági kilátások. Javulnak a makrogazdasági mutatók, ez lehetővé teszik, hogy a reálbérek újra növekedjenek, ennek jeleit láttuk az elmúlt 12 hónapban Érzékelhető a fogyasztás fellendülése, ennek apró jeleit láttuk az ősz folyamán. A nemzetközi hitelminősítők, az OECD és az IMF is pozitívan látja a magyar gazdaság jövőjét.

Ezen kívül 5 célt határoztak meg, kiemelt célként kezelik a családok támogatását, ezen nem változtatnak. Megerősítik a családokat, a kkv-k további segítséget kapnak. Megvédik a rezsicsökkentést, ami megmarad, és megőrzik a nyugdíjak értékét is, ezt a vállalást is megerősítik. Ötödik elemként hangsúlyozta, hogy az ország biztonságát is garantálni szeretnék.

Jelezte, hogy a védelmi költségvetés volt a 2024-es, a 2025-ös az új lehetőségek költségvetése.