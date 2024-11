Túlélte az első sokkot a forint, amit Trump győzelme okozott, kétesélyes az újabb kamatcsökkentés

A FED és az EKB még segíthet a magyar jegybankon

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője azonban nem zárja ki kategorikusan az utolsó kamatvágás esélyét, azt meg pláne nem, hogy jövőre sem lesz. Azt elismeri, hogy Trump alatt lehet, hogy kevesebb kamatcsökkentés lesz, de szerinte a piaci reakciók, amik a forint gyengülését okozták, túlzóak voltak. Már csak azért sem lehet teljesen kizárni az újabb magyar kamatvágást, mivel éppen ma, csütörtökön az amerikai FED is mérsékelheti a kamatokat.

Németh Dávid szerint az amerikai központi bank szerepét betöltő pénzintézet kamatcsökkentése egyszerre tudja erősíteni tudja a forintot és mozgásteret adni a magyar jegybanknak. Egy ilyen helyzetben pedig decemberben tovább csökkenhetne a hazai kamatszint.

„A Fed várhatóan 3,75–4 százalékos alapkamatra mehet le”, ez az egyensúlyi szint, mutatott rá az elemző, hozzátéve, hogy nem indokolt, hogy ennél szigorúbb monetáris politikát folytasson, szerinte még egy 75–100 bázispontos kamatcsökkentés még benne is van a rendszerben. Ha ennyit tényleg vág az FED és az EKB még ennél is nagyobbat, egészen 2 százalékig, akkor a piaci kamatkörnyezet kellő mozgásteret ad az MNB-nek is.

A növekedés lesz az első Trump alatt Amerikában, nyomás alá kerülhetnek a feltörekvő devizák

Virovácz Péter az alapvető problémát abban látja, hogy Trump-féle gazdaságpolitika elsősorban az amerikai belső növekedést akarja erősíteni, ami óhatatlanul infláció gerjesztő hatású bírhat. A FED-nek pedig emiatt tartósan magasan kell tartania a kamatokat. Ha ugyanis az amerikai kamatok magasak, onnantól kezdve mindenki másnak, így a feltörekvő piacoknak a mozgástere is beszűkül, és a régiós jegybankoknak is magasan kell tartania a kamatszinteket. A befektetők ugyanis ilyenkor mérlegelnek, például a magyar jegybank esetében magasabb kamatszintet és felárat várnak el.