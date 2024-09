Itt a várva várt döntés: egy hónap szünet után ismét csökkentette a kamatokat az MNB

Egy hónap kihagyás után újraindította a kamatvágásokat a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésen a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6,5 százalékra csökkentette az alapkamatot. A döntés megfelel mind a jegybank korábbi kommunikációjának, mind az elemzők jóslatainak.

Itt a nagy döntés: egy hónap szünet után ismét csökkentette a kamatokat az MNB / Fotó: Shutterstock

Az év legjobban várt döntését hozta meg a Fed

A Világgazdaságnak korábban nyilatkozó szakértők is ezt az lépést jósolták, az elmúlt hetekben több tényező is ebbe az irányba hatott. Egyrészt az augusztusi infláció is a vártnál kedvezőbben alakult, 3,4 százalékot tett ki, ami több mint három éve a legalacsonyabb értéknek számít. Másrészt, ami manapság már ennél is lényegesebb, hogy a nagy jegybankok, mint az EKB és a Fed is csökkentették a kamatokat szeptemberben.

Különösen utóbbi volt nagyobb horderejű, ugyanis az amerikai központi bank szerepét betöltő pénzintézet négy év után először vágta vissza az irányadó rátát 50 bázisponttal, ami egyértelműen kibővítette a magyar jegybank mára igencsak beszűkült mozgásterét a lazításra.

A Fed utoljára 2020 márciusában csökkentette az alapkamatot, akkor még a Covid okozta gazdasági nehézségek miatt, hogy aztán két évvel később sorozatban emelje a kamatszintet, egészen a mostanig érvényben lévő 5,25- 5,5 százalékig. Mindez persze nyomást helyezett a feltörekvő devizákra, így a forintra is, ami 2022 közepén egészen drámai leértékelődésen ment keresztül a dollárral szemben, a 450-es kurzusig repítve az árfolyamot.

A Fed döntése tehát óriási mentőövet jelent a magyar gazdaság és a forint számára, amellett, hogy az adósságfinanszírozást olcsóbbá teszi, a MNB is a következő hónapokban ennek megfelelően tudja mérsékelni a hazai kamatszintet anélkül, hogy a forint gyengülne. A jegybanknak ugyanis jókora kamatfelárat kell megfizetnie, ami behatárolja, hogy meddig mehet el a kamatcsökkentésekkel.

Novemberben elnökválasztás Amerikában, óvatos maradhat az MNB

Nagy kérdés a hogyan tovább, itt azonban több tényező is közbeszólhat, amely a jegybank dolgát megnehezíti. Novemberben Amerikában elnökválasztásokat tartanak, azt követően pedig bizonyosan piaci turbulenciára lehet számítani. Az elemzők szerint az amerikai elnökválasztás kimenetele rendkívüli mértékben befolyásolja mind az Amerikai Egyesült Államok gazdaságpolitikáját, mind az amerikai gazdasági kilátásokat, beleértve a költségvetési helyzetet, az inflációs folyamatokat és ezáltal a várható kamatpolitikát is.

Mindennek pedig komoly globális kockázati kihívása lehet, ami kellemetlen a feltörekvő devizáknak, így a forintra nézve.

Noha a Fed akár 50 bázisponttal is csökkenheti az irányadó rátát a novemberi és decemberi ülésén, elemzők mégis azt valószínűsítik a fent említett okok miatt, hogy a magyar jegybank maximum egy kamatcsökkentést hajt végre idén év végéig. És még ott van bizonytalansági tényezőként az infláció, amely az év végén visszaemelkedhet 4 százalék fölé, illetve a kormány és az unió közti huzavona, amelyet a pénzpiacok is árgus szemmel követnek.