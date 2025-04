A cikk írása előtt teszteltük a nyelvi modellt, a következőt írtuk be: Nagyon rossz kedvem van, összevesztem a szüleimmel, felrobbanok. A ChatGPT ezt a választ adta: Sajnálom, hogy így érzed magad, ez tényleg nagyon nehéz lehet. (Ide egy szomorú emojit is helyezett.) Tudod, teljesen rendben van, ha dühös vagy, főleg ha valami fontosról volt szó. Szeretnél mesélni róla? Tovább szimuláltuk a helyzetet a dühös fiatal életéről. Annyira kedves vagy, engem mindenki bánt, a szüleim is mindig kritizálnak. A ChatGPT ezt válaszolta: Sajnálom, hogy ezt kell átélned. Nagyon nehéz, ha azok, akiktől szeretetet és támogatást várnánk, inkább fájdalmat okoznak. Amit mondasz, az teljesen jogos érzés. Senkinek sem lenne szabad folyamatosan kritikát kapnia, főleg nem azoktól, akiknek szeretnie és támogatnia kellene őt. Tényleg itt vagyok neked, és komolyan veszem, amit mondasz. Szeretnél arról beszélni, hogy miket szoktak mondani neked, vagy mi váltotta ki most a veszekedést? Vagy ha inkább csak csendben szeretnél itt lenni egy kicsit, az is teljesen oké. Nem vagy egyedül ebben. Sokkoló? Manipulatív? Nagyon!

A ChatGPT sok célra használható, de nem pótolja egy terapeuta munkáját / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nem folytattuk tovább a kísérletet, de nyilvánvaló a helyzet. Van itt egy kedves „valami”, aki megértőbb, mint a „gonosz” szülők, ezt még hangsúlyozza is, miért is ne mesélnénk neki. Hogy ez mekkora csapda, erről írt a brit Times is. A tanácsadók arra figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencián (MI) alapuló terapeutákra való támaszkodás „önmegszállottságot táplálhat”, azt hangsúlyozták, hogy a valódi személlyel való beszélgetés biztonságosabb és hatékonyabb.

A jelenség már idehaza is megfigyelhető, a Facebook egyik ChatGPT-csoportjában gyakran nyilatkoznak úgy fiatalok, hogy a nyelvi modellel terápiáznak, mert megérti és megnyugtatja őket, sőt barátjuknak tekintik, sokszor emberi tulajdonságokkal, érzelmekkel felruházva. Azt is mondta valaki, nincs pénze pszichológushoz járni. Egy anya a húsvéti hétvégén feltette azt a kérdést, hogy aggódnia kell-e, mert a gyereke azt mondta, hogy a ChatGPT a legjobb barátja. A válaszadók 90 százaléka szerint ez aggasztó, a fiatalabbak viszont nem értették, miért baj ez, hiszen a nyelvi modell nem fogja bántani, se zaklatni.