Fico nem tehet mást: még ma határzárat rendelhet el a szlovák–magyar szakasz teljes hosszában – térképen az érintett átkelők

Összesen tizenhat határátkelő, köztük egy komp lezárásáról dönthet a szlovák kormány a szlovák–magyar határszakaszon – írta meg a szlovák média. A Fico-kabinet a hétfői rendkívüli kormányülésen határozhat erről.

Fico nem tehet mást: határzárat rendelhet el a szlovák–magyar szakasz teljes hosszán / Fotó: Lubos Bilacic / Robert Fico / Facebook

Erre, illetve a szigorúbb ellenőrzésekre egyértelműen szükség van, legalábbis a szlovák illetékesek ezt javasolják a döntéshozóknak. Máskülönben a szarvasmarhák között a fejét felütő járvány, a száj- és körömfájás terjedése jó eséllyel nem akadályozható meg.

Előzetesen Matús Sutaj Estok (Voice-SD) belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt Szlovákiának le kellene zárnia határátkelőket a pozsonyi, a kassai és a besztercebányai régiókban, ezzel is tehermentesítve a rendfenntartó szervezetek tagjait.

FRISSÍTÉS – 16:00

Rendkívüli bejelentés: Szlovákia már éjféltől lezárja a határt Magyarország felé – térképen az érintett átkelők

Megszületett az előre beharangozott döntés. Ausztria után Szlovákia is részleges határzárat vezet be Magyarország felé.

Fico nem tehet mást: határzárat rendelhet el

A Televízia Markíza azt állítja, hogy még a hivatalos döntés előtt hozzájutott ahhoz a listához, amely tartalmazza a lezárásra javasolt határátkelőket Szlovákia és Magyarország között. Ezeket pedig térképre is tette. Ebből az is látszik, hogy ha valóban megszületik a szlovák kormány döntése, akkor a közös határszakasz teljes hosszában lesznek olyan települések, amelyeknél felfüggeszthetik valamennyi időre a be- és kilépést.

Mindez összességében több tucat önkormányzatra terjedne ki közvetlenül, ami természetesen megnehezítené a helyiek mindennapjait. Ez egyébként már most is tapasztalható Ausztria felé: itt már napok óta érvényben van hasonló okokból a részleges határzár, hétfőn pedig mindez komoly torlódást is okozott. Ma reggelre

Hegyeshalomnál az M1-es autópályán három kilométeres volt a kilépő kamionsor,

valamint a mellette lévő 1-es főúti átkelőnél is erős forgalmat regisztráltak.

Sopronnál – a 84-es főúti kilépőponton – már 5 kilométeres sor alakult ki, itt akár 40-50 perc is lehet az átjutás, a sor pedig már az M85-ös autóútra is visszanyúlik.

Tehát jó eséllyel hasonlóra kell készülni Szlovákia irányában is. A szlovák állam rendőröket és állatorvosokat is bevet az ellenőrzések megerősítésére, sőt, drónok is pásztázni fogja a marhatelepeket. Az is felmerült, hogy tíznapos amnesztiát hirdetnek a feketegazdaságok számára, hogy bejelentsék eddig titkolt szarvasmarháikat. Szlovákiában eddig már több tíz millió eurónyi kár keletkezett a járvány nyomán.