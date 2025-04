Még mindig várat magára a robusztus növekedés a magyar gazdaságban: a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa szerint az előző év azonos időszakához képest 0,3 százalékkal, míg az előző negyedévhez viszonyítva 0,5 százalékkal nőhetett a GDP 2025 első három hónapjában. Szerdán tesz közzé a Központi Statisztikai Hivatal az iei első negyedéves adatokat, ám az előjelek finoman szólva se biztatóak.

Növekedésre várva: még mindig hiányzik az igazi lendület a magyar gazdaságból / Fotó: Nagy Béla

Magyar gazdaság: Nagy Márton is lehűtötte a kedélyeket

Annak ellenére, hogy nem minden termelési adat ismert, de januárról és februárról elegendő információ áll rendelkezésre, amelyek alapján megbecsülhető az első negyedéves GDP-adat. Talán épp emiatt vonhatott le következtetést Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a gazdasági év eleji teljesítményéről, amikor hétfőn egy más témában tartott sajtóeseményen úgy fogalmazott:

apró emelkedésre számítunk.

Szerinte nem látszik az érdemi fordulat a gazdaság több területén sem, az ipar és az exportot továbbra is szenved. Hiába történt változás a német politikában, ezeknek a hatása azonban csak később jön be a magyar gazdaságba. A várható GDP-re is a belső fogyasztásra is hatással lehet ráadásul egy technikai hatás, ez pedig a húsvét, ami iszonyatosan meg tudja rángatni a GDP-számokat. Tavaly márciusra esett, idén áprilisra, ez a kiskereskedelmi forgalomban nagy rángást fog eredményezni. A miniszter azt is jelezte, hogy itt még szó sincs a vámháború hatásairól, az majd a következő negyedévekben jelenhet meg.

Hiányoznak a beruházások és az ipar sem teljesít jól

Az eddig beérkező adatok és az ügyfeleink visszajelzései alapján továbbra is inkább csak stagnáló gazdaság képe rajzolódik ki előttünk, de nem lennénk meglepve egy negatív előjelű adat láttán sem

– mondta a Világgazdaságnak Ifj. Becsey Zolt, az Unicredit Bank vezető elemzője, aki a legpesszimistább a hazai elemzők között az éves alapú 0,1 százalékos és negyedéves bázison 0 százalékos növekedési várakozásával. Míg a felhasználási oldalon a fogyasztás húzhatta a növekedést, ami 4 százalék körül alakulhatott, és valószínűleg a készletciklus sem fordult még, addig a többi tétel esetében jóval borúsabb a kép. A beruházások továbbra is mélyrepülésben lehetnek, és a nettó exportot is csak a szolgáltatások tudják szinten tartani.