Varga Mihály: javasolni fogom a jegybanki alapítványok megszüntetését

A jegybankelnök többször is hangsúlyozta: arra törekednek, hogy a jegybank fő feladataihoz nem tartozó tevékenységeket redukálják. Ebbe a körbe tartozónak érzi az alapítványok működését is, ezeket így felülvizsgálják, racionalizálják a működésüket. A legutóbbi kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen pedig azt mondta, hogy az MNB-alapítványok ügyében Orbán Viktor miniszterelnöknél egyeztetést kezdeményezett, hogy áttekintsék „az ilyen típusú tevékenységet”. Most kérdésre válaszolva kijelentette: a profiltisztítás érdekében egyeztetést kezdeményezett a kormánynál. Mint mondta, kifejezetten az alapfeladatok ellátására szeretnének fókuszálni. Végül arról is szólt, hogy kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését.

Megegyeztek a bankszövetséggel is

Ahogy azt korábban a Világgazdaság is megírta, a Megállapodott a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség – közölte a jegybank kedden. Ezzel – jelentette be Varga Mihály MNB-elnök – egyszerűbbé, átláthatóbbá, olcsóbbá válnak a banki díjak. Az elnök még a múlt héten fogadta hivatalában a Bankszövetség vezetőit, itt született a megegyezés: öt intézkedéssel erősítik a tájékoztatást, és a bankok csökkentik egyes lakossági pénzügyi szolgáltatások díját.

A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy a banki szolgáltatások költségei érezhetően és fenntartható módon csökkenjenek, amelyben partnerként tekint a Magyar Bankszövetségre

– írta közleményében az MNB.

Tudásalapú gazdaságot kell felépíteni – fejtette ki Nagy Elek, az MKIK elnöke. Hozzátette, hogy az együttműködés ezt segíti elő. Az MKIK ezt a tudást ökoszisztémába, egy tudásalapú kamarában szeretné rendszerezni. Kiemelte, hogy

a jegybankkal megtalálták azokat a közös pontokat, ahol segíteni tudnak a vállalkozásoknak.

Emlékeztetett arra is, hogy korábban meghirdették a kamarai reneszánszt.