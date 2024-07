A fenntartható növekedés széles bázison nyugszik

A fenntartható gazdasági növekedésnek széles bázison kell nyugodnia

A fenntartható növekedés alapja a kiegyensúlyozott szerkezet, melyet a fogyasztás mellett a beruházások bővülése és a bruttó export is támogat. Magyarországon 2016 és 2021 között a növekedés egyik fontos tényezője volt a beruházási aktivitás, valamint a nemzetközi összevetésben magas beruházási ráta. Árstabilitás nélkül azonban a vállalatok is bizonytalan helyzetbe kerültek: egyfelől költségeik a korábbiakhoz képest megemelkedtek, másrészt a bevételeik is kiszámíthatatlanabbá váltak a visszaeső kereslet következtében. Ennek eredőjeként a magasabb inflációs környezetben a vállalatok óvatosabbá váltak és kevesebb beruházást indítottak. Így végeredményben az elmaradó invesztíciók 2023-ban átlagosan 2,0, az idei első negyedévben 1,5 százalékponttal fogták vissza a gazdaság bővülését a magas infláció és a szűkülő kereslet következtében. A gyenge belső folyamatok miatt az import átlagosan 8,1 százalékkal mérséklődött az elmúlt három negyedévben. Így a nettó export annak ellenére pozitívan járult hozzá a növekedéshez, hogy a kivitel átlagosan 3,7 százalékkal csökkent ebben az időszakban.

Középtávon fontos a magasabb hozzáadott értékű ágazatokban növelni a beruházások arányát.

A hazai beruházási ráta 25-26 százalék körül alakul, ami továbbra is az egyik legmagasabb érték az Európai Unióban, azonban 2019 óta a beruházások árváltozása nagyobb mértékű volt, mint a teljes GDP-é. Ennek hatására, az árhatásokat kiszűrve a fix áras beruházási ráta négy negyedéves gördülőátlaga 22,6 százalékon alakult hazánkban az elmúlt negyedévben, ami az EU középmezőnyében foglal helyet. A kiegyensúlyozott növekedési pálya eléréséhez fontos a beruházási aktivitás növelése és az egészséges beruházási szerkezet fenntartása. A mennyiség mellett fontos a beruházások minőségének javítása is. Ezt elősegítik a magas hozzáadott értékű ágazatokba való beruházások, valamint a kutatás-fejlesztés és az innovatív és okosberuházások nagyobb aránya.