Hatalmas változás a gabonaföldeken, megtette a hatását az eső

Árcsökkenés több okból

Közben mindezek hatására az árak is lejjebb mentek: a jó minőségű búzáért most jellemzően 82-85 ezer forintot adnak tonnánként, miközben korábban ennél 10 ezer forinttal is magasabb áron, tonnánként 92-95 ezer forintért cserélt gazdát az áru. Lakatos szerint az export befékezésében az is benne van, hogy Ukrajna, Oroszország és Kazahsztán is próbál a dél-európai piacokra belépni tengeri szállításokkal, és értek is el sikereket. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos olasz piacon most újra keményen versenyeznie kell a magyar búzának.

Az árcsökkenés a még a földeken fejlődő új termésre is vonatkozik, és a gabonakereskedők is lejjebb mentek az árakkal,

igaz, itt kisebb értékben: a kezdeti 82-83 ezer forintos tonnánkénti ajánlatok mostanra 80 ezer forint alá csúsztak.

A lisztpiaci árak eközben tartják magukat, és Lakatos Zoltán szerint ez az árszint az új termésig nem is fog változni. A keresleten mindenesetre látszik, hogy az emberek már kevesebb lisztes termékeket vásárolnak, amiben az étrendbeli változások és a gazdasági bizonytalanságok is közrejátszanak.