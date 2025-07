Új időszámítás kezdődik szeptembertől – Gulyás Gergely lerántja a leplet az Otthon Start programról

Panyi Miklós és Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter egy Facebook-videóban hangsúlyozták, hogy nem kell gyermeket vállalni, és házastársnak sem kell lenni. Az sem kizáró ok, ha valaki már 50 százalékos tulajdonos egy ingatlanban, ettől még jogosult az új konstrukcióra.

Elsősorban fiataloknak szól az elsőlakás-program / Fotó: Székelyhidi Balázs

Ugyan elsőlakás-programról van szó, de akinek már van egy kis értékű, 15 millió forint alatti ingatlana, szintén részt vehet az Otthon Start Programban.

Biztosítja a program kiszámíthatóságát a 25 éves futamidőre 3 százalékos fix kamat.

A havi törlesztőrészlet akár 60 ezer forinttal kevesebb, mint egy piaci alapú hitelnél

– sorolták az előnyöket a politikusok. Emellett az alacsonyabb törlesztőrészletnek köszönhetően akár magasabb hitelösszegre is jogosult lehet a kölcsönigénylő, így a támogatott konstrukció segítségével akár nagyobb lakást is vásárolhat.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az önerő is „mindössze” 10 százalék, így összességében ez a két tényező sokat javít a hitelfelvevő pozícióján – hangsúlyozták a politikusok.

Jó a piacnak, jó az adósnak, jó a gazdaságnak

A konstrukció meglöki az újlakás-piacot is, hozzájárul ahhoz, hogy több új lakás épüljön. Gulyás Gergely felidézte, hogy 10 ezer lakás építése 1 százalékot ad hozzá a gazdaságnövekedéshez, így tehát alaptalanok azok a félelmek, amelyek szerint a programnak sok káros hatása van.

Emellett pörgeti az építőipart, így az egész gazdaságra jótékonyan hat.

Erre vártunk

– Gulyás Gergely felidézte az ÉVOSZ-elnökség véleményét.

Az sem mellékes Gulyás szerint, hogy egy új vevői kör jelenik meg a piacon, aki a támogatott konstrukció nélkül nem tudna ingatlant vásárolni. „Összességében az egész program a költségvetés szempontjából is fenntartható” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Az albérletpiacon is kijózanodás jöhet,

ugyanis egyre többen fognak inkább vásárolni, így a bérleti díjak csökkenése is benne van a pakliban, és a befektetési célú vásárlások is visszaszorulhatnak.

A konstrukció más államilag támogatott programokkal is igénybe vehető, és házastársak együtt is igényelhetik.

Valóban felpöröghet a piac

Az ingatlanpiac szereplőivel, banki szakemberekkel, ingatlanfejlesztőkkel egyeztetve úgy döntött a kormány: bár a lakásvásárlásnál marad a limit, házak esetében felemelik százötvenmillió forintra az Otthon Start Program keretében felvehető, kedvező kamatozású hitel értékhatárát. Ilyen hatással lehet ez az ingatlanpiacra.

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, a kormányzati lakástámogatási kezdeményezés célja, hogy elsősorban fiatalok és elsőlakás-vásárlók számára tegyen elérhetővé saját ingatlant egy kedvező kamatozású hitel segítségével. Az Otthon Start Program július eleji bejelentése óta a kormány úgy döntött: további 50 millióval megemeli a vásárolható ingatlanok értékhatárát. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az értékhatár-emelés kitágítja a lehetőséget az agglomerációban és a nagyobb vidéki városokban letelepedni, ingatlant vásárolni szándékozó családok előtt, így elsősorban az itteni ingatlanpiacon lehet erősebb hatásra számítani.