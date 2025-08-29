Bejelentés: vége a türelmi időnek, megkezdődik a terelés Magyarország legrégebbi autópályáján – így lehet rajta közlekedni szeptembertől

A korábbi ígéreteknek megfelelően augusztus 31-ig nem lesznek előre tervezett útfelújítások az M7-es autópálya M0-s és Balatonvilágos közötti szakaszán egyik irányban sem. Azonban szeptember elsején a Székesfehérvár–Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése az M7-esen.

A felújítási munkák nyári felfüggesztése után ősszel újra indulnak a nagy felületű burkolatcserék az M7-esen / Fotó: MKIF

A felújításra váró szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken – olvasható a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) közleményében. A munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.

A Székesfehérvár és Budapest közötti háromsávos szakaszon – ahol a munkálatok engedik –, továbbra is három sávot biztosítanak, vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma. A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők.

Az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, melyekről az MKIF honlapján, közösségi médiafelületein és az Útinformon keresztül, az eddigi gyakorlat szerint előre és időben tájékoztatják az utazókat.

Az M7-es M0-s és Balatonvilágos közötti szakaszán az alábbi forgalomterelésekre kell készülni szeptember elsejétől: