Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
digitális tevékenység
pozíció
régiós
szolgáltatás
technológiai cégek

A szemünk láttára nő naggyá a régió magyar digitális szolgáltatója

Közösen folytatja tevékenységét 2026 január 1-jétől két hazai digitális szolgáltató, mert a további, már régiós szintű fejjlődésükhöz szükségük lett egymás kompetenciáira. A Trans-Unihoz kerül a Sprintform üzletága.
2025.12.27, 20:41

Január 1-jével a Financial Times FT 1000-es listáján szereplő, Sprintform - amely egy gyorsan növekvő digitális tanácsadó és fejlesztő cég - teljes üzleti tevékenysége beolvad a Trans-Uni Kft.-be. A változás üzletágátadás formájában történik. Átkerül a Trans-Unihoz a Sprintform teljes csapata is, az alapítója pedig, Berczeli András partnerként csatlakozik a Trans-Unihoz.

Sprintform
Új csapatban folytatja a Sprintform/Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A lépéssel egyesül a Sprintform technológiai és termékfejlesztési szakértelme a Trans-Uni nagyvállalati IT-fejlesztői tapasztalatával és stabil infrastruktúrájával - olvasható az erről kiadott közleményben. A mostani változást a két vállalat évek óta tartó szakmai együttműködése alapozta meg, a jövő év első napján létrejövő új struktúra pedig egyedülálló pozíciót teremthet a hazai és régiós digitális szolgáltatói piacon.

A Sprintform új növekedési fázisba lép

A Sprintform a 2019-es alapítás óta a térség egyik leggyorsabban fejlődő technológiai szolgáltatójává vált. Az idén két nemzetközi rangsorban is helyet kapott: felkerült a Financial Times FT 1000-es listájára és bejutott a Deloitte Technology Fast 500 EMEA összeállításába. Gyors bővülése azonban olyan szervezeti és működési hátteret igényelt, amely

  • stabil keretet ad a szolgáltatások további skálázásához,
  • az exportpiaci jelenlét megerősítéséhez,
  • valamint a csapat növekedéséhez.

A Trans-Uni ehhez ideális: a cég 2024-ben 1,6 milliárd forintos árbevételt és 210 millió forintos eredményt ért el. Több mint egy évtizede foglalkozik nagyvállalati informatikai fejlesztéssel és tanácsadással. 

Más-más piacokat hódított meg a két társaság  

Az erős hazai jelenlét mellett a Sprintform elsősorban az angolszász piacokon épített ki meghatározó pozíciót, míg a Trans-Uni a német- és a nyugat-európai vállalati szegmensben. A két cég kompetenciái szakmailag és földrajzilag is kiegészítik egymást. A közös cél egy exportképes, régiós digitális szolgáltató felépítése, amely hatékony és innovatív megoldásokat szállíthat a startupoktól a nagyvállalatokig.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu