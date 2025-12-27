Szervezett bűnözői csoportot leplezett le az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel (SAP) együttműködve – jelentették be az ukrán hatóságok december 27-én, szombaton. Ez egy újabb nagy horderejű, politikailag motivált botrány Ukrajnában.

Szorul a hurok Zelenszkij körül: újabb korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában Fotó: AFP

Korrupciós botrány Ukrajnában: parlamenti képviselők érintettek

A rendelkezésre bocsátott adatok azt mutatják, hogy az érntett személyek rendszeresen illegális anyagi juttatásokat kaptak a parlamenti szavazások során tanúsított bizonyos magatartásukért cserébe.

A nyomozók szerint a parlamenti képviselőket azért fizették, hogy befolyásolják a törvényhozó kamarában hozott döntéseket.

A Telegramon közzétett hivatalos közleményben a NABU azt közölte, hogy a nyomozás eredményei azt mutatják, hogy a csoport tagjai illegális juttatásokat fogadtak el az ukrán Verhovna Radában betöltött szavazatokért cserébe. A hivatal hangsúlyozta azt is, hogy ezek a cselekmények a kormányzat legmagasabb szintjein a korrupció elleni küzdelem szélesebb körű stratégiájának részét képezik.

Akadályozták a NABU nyomozását

Továbbá a NABU nehézségekről számolt be az eljárási tevékenységek végrehajtása során. Az ügynökség szerint az Állami Védelmi Hivatal tisztviselői akadályozzták a parlamenti bizottságokban dolgozó nyomozók tevékenységét. A közlemény hangsúlyozta, hogy a hivatal alkalmazottai ellenállnak az ukrán Verhovna Rada bizottságaiban végzett nyomozati tevékenységeknek, és hogy a nyomozók hozzáférése a kijevi Európa térről blokkolva van. Megjegyezték azt is, hogy az ilyen intézkedések a vonatkozó jogszabályok közvetlen megsértését jelentik.

Több kormánytag és Zelenszkij szövetsége is belebukott a korrupciós botrányba

Nem ez az első eset, hogy az ukrán vezetésre és Zelenszkijre a korrupció árnyéka vetül. A legnagyobb horderejű korrupciós ügy novemberben robbant ki, amely során a NABU vizsgálata rendszerszintű korrupciót tárt fel. Több állami beszerzésnél, különösen az energetikai és védelmi ellátási láncban túlárazott szerződéseken keresztül közpénzeket csatornáztak ki, gyakran közvetítő cégek bevonásával, amelyek politikai kapcsolatokkal rendelkeztek.

A botrány hatására az igazságügyi és az energetikai miniszter is benyújtotta lemondását, miután az elnök felszólította őket a távozásra a nyomozás fényében.

Emellett Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője – aki Zelenszkij egyik legközelebbi tanácsadója volt – szintén lemondott, miután az antikorrupciós hatóságok átkutatták az otthonát és vizsgálat alá vonták. A botrány egyik kulcsfigurájának tartott Timur Mindich, Zelenszkij volt üzleti partnere, elhagyta Ukrajnát, mielőtt vizsgálati lépések történtek ellene.

Az ő lakásán találták meg az aranyból készült WC-t, ami azóta is szimbóluma az ukrán korrupciónak.