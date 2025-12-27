Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
korrupciós botrány
zelenszkij
ukrajna
nabu
botrány

Szorul a hurok Zelenszkij körül: újabb korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában

Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel együttműködve egy szervezett bűnözői csoportot leplezett le, amelyben az ukrán parlament több tagja is érintett.
Járdi Roland
2025.12.27, 19:24

Szervezett bűnözői csoportot leplezett le az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel (SAP) együttműködve – jelentették be az ukrán hatóságok december 27-én, szombaton. Ez egy újabb nagy horderejű, politikailag motivált botrány Ukrajnában.

korrupciós botrány
Szorul a hurok Zelenszkij körül: újabb korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában  Fotó: AFP

Korrupciós botrány Ukrajnában: parlamenti képviselők érintettek

A rendelkezésre bocsátott adatok azt mutatják, hogy az érntett személyek rendszeresen illegális anyagi juttatásokat kaptak a parlamenti szavazások során tanúsított bizonyos magatartásukért cserébe.

A nyomozók szerint a parlamenti képviselőket azért fizették, hogy befolyásolják a törvényhozó kamarában hozott döntéseket.

A Telegramon közzétett hivatalos közleményben a NABU azt közölte, hogy a nyomozás eredményei azt mutatják, hogy a csoport tagjai illegális juttatásokat fogadtak el az ukrán Verhovna Radában betöltött szavazatokért cserébe. A hivatal hangsúlyozta azt is, hogy ezek a cselekmények a kormányzat legmagasabb szintjein a korrupció elleni küzdelem szélesebb körű stratégiájának részét képezik.

Akadályozták a NABU nyomozását

Továbbá a NABU nehézségekről számolt be az eljárási tevékenységek végrehajtása során. Az ügynökség szerint az Állami Védelmi Hivatal tisztviselői akadályozzták a parlamenti bizottságokban dolgozó nyomozók tevékenységét. A közlemény hangsúlyozta, hogy a hivatal alkalmazottai ellenállnak az ukrán Verhovna Rada bizottságaiban végzett nyomozati tevékenységeknek, és hogy a nyomozók hozzáférése a kijevi Európa térről blokkolva van. Megjegyezték azt is, hogy az ilyen intézkedések a vonatkozó jogszabályok közvetlen megsértését jelentik.

Több kormánytag és Zelenszkij szövetsége is belebukott a korrupciós botrányba

Nem ez az első eset, hogy az ukrán vezetésre és Zelenszkijre a korrupció árnyéka vetül. A legnagyobb horderejű korrupciós ügy novemberben robbant ki, amely során a NABU vizsgálata rendszerszintű korrupciót tárt fel. Több állami beszerzésnél, különösen az energetikai és védelmi ellátási láncban túlárazott szerződéseken keresztül közpénzeket csatornáztak ki, gyakran közvetítő cégek bevonásával, amelyek politikai kapcsolatokkal rendelkeztek.

A botrány hatására az igazságügyi és az energetikai miniszter is benyújtotta lemondását, miután az elnök felszólította őket a távozásra a nyomozás fényében. 

Emellett Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője – aki Zelenszkij egyik legközelebbi tanácsadója volt – szintén lemondott, miután az antikorrupciós hatóságok átkutatták az otthonát és vizsgálat alá vonták. A botrány egyik kulcsfigurájának tartott Timur Mindich, Zelenszkij volt üzleti partnere, elhagyta Ukrajnát, mielőtt vizsgálati lépések történtek ellene. 

Az ő lakásán találták meg az aranyból készült WC-t, ami azóta is szimbóluma az ukrán korrupciónak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu