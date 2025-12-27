Atomarzenálon töri a fejét az ország, amelyet atomcsapás ért – így változott meg a világ 2025-ben

Ha úgy gondoljuk veszélyesebbé vált a világ 2025-ben, ahelyett hogy békésebbé lett volna, ez a decemberi hír nem fog meggyőzni az ellenkezőjéről. Az első és a második világháború legforróbb térsége Európa és a Csendes-óceán volt: Európában háború folyik, ha azt mondják is, béke készülődik, Ázsia keleti végvidékeinek mérgezett pontjai pedig fokozatosan még mérgezettebbé válnak.

Atomfegyver megszerzése: ők biztosan nem támogatják a gondolatot, de ennek az elvnek esedékes a felülvizsgálata – már jövőre Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Kína által saját részének tartott független Tajvan ügye újra és újra felbukkan, a Dél-kínai-tenger állandó súrlódások helyszíne, a Korea északi és déli része közti lassan évszázados feszültség is folytonosan szolgáltat alkalmat az aggodalomra, és fel-felizzik a viszony Kína és Japán közt is. Távolinak tűnik, de miközben Ukrajna meghitelezésével Brüsszel újabb lépést tett a háborús irányába, nem csoda ha tartunk tőle: a viharok egyszer újra összeérnek.

Még az ukrajnai hitelről döntő EU-csúcs előtt érkezett a hír, de már Donald Trump amerikai elnök ukrajnai békekezdeményezése után: saját atomfegyvereket szeretne az ország, amely 72 éve áll tűzszünetben azóta tekintélyes atomarzenállal felszerelkezett szomszédjával. A Tajvanhoz hasonlóan amerikai védernyő alatt álló Dél-Koreáról van szó: a kilenc atomhatalom mellé ők állnának tizediknek.

Csak hetek teltek el a felvetés után, hogy kiderült: lehet az 11 is.

Atomfegyver megszerzése: nem akárki vetette fel, ki is tört a botrány

Az újabb jelölt pedig az az ország, amelyet a térség a legutóbbi világégéskor a leginkább rettegett, jobban mint most Kínát, és jó okkal. Az egyetlen ország a világon, amely atomcsapást szenvedett el, első kézből megtapasztalva a nukleáris hadviselés borzalmait.

A Japán-tenger túlpartján járunk. Még az európai karácsony előtt történt, de a 2025-ös év globális összefoglalóiból nem maradhat ki az epizód: a japán sajtó hirtelen tele lett a botrányt keltő gondolattal, amelyet egy magas rangú tisztviselő vetett fel. A neve nem vált ismertté, de annyit tudni lehetett: az illető Szanae Takaicsi miniszterelnök kormánya részére a biztonságpolitika kidolgozásában vesz részt.

Szerintem nukleáris fegyverekkel kellene rendelkeznünk

– mondta a tisztviselő újságíróknak. „Végső soron csak magunkra számíthatunk.”