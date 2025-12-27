A decemberi enyhe idő után akár 180 fokos fordulatot is vehet az időjárás januárban – ezt mutatják az európai előrejelzési modellek.

Előrejelzés: most durvulhat be igazán a tél, nagyon hideg lehet januárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szlovák iMeteo portál szerint többnyire átlag feletti hőmérséklet jellemezte a decembert. A helyzet azonban most változik, és december utolsó napjaiban várhatóan átlag alatti hőmérsékletek lesznek.

A legfrissebb előrejelzések szerint január elején még jelentősebb lehűlés várható, és különösen a hónap első napjaiban komoly fagyokat tapasztalhatunk.

A megváltozott időjárás miatt az első havazás vasárnap várható Szlovákiában, de hétfő este lesz jelentősebb. Majd január első napjaiban további havazási hullámok várhatók, amelyek elérik a Kárpátokat. Északról hideg levegő áramlik, főként Kelet-Európa felett gyűlik fel, miközben egyes csapadékhullámok elérik a térséget.

Az ECMWF európai numerikus modell legfrissebb előrejelzései szerint januárban átlag alatti hőmérséklet lesz Európában, különösen a január közepéig tartó időszakban.

Közép-Európa várhatóan a leghidegebb régiók közé tartozik. A januári átlaghőmérséklet akár 3-5 °C-kal is alacsonyabb lehet a hosszú távú átlagnál, ami már jelentős eltérés.

Magyarországra egyelőre nem mutatnak havazást az előrejelzések, de a Koponyeg.hu szerint itthon is hideg lesz. A jövő héten éjszakánként –5,–6 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála.