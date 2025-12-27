A szuperlottó nyomában: sorsfordító történetek, brutális statisztikák, rekordnyeremények és eszement vásárlások – megnéztük, mit lehet venni hétmilliárdból

Kimondva is sok, de elképzelni még nehezebb, mit jelent valójában hétmilliárd forint, ezért megnéztük, mit jelent ez a számok nyelvén. A Szilveszteri Szuperlottó főnyereménye nemcsak történelmi mértékű összeg az Ötöslottó életében, hanem olyan nagyságrendű, amelyet nehéz értelmezni, ebben segített lapunknak a Szerencsejáték Zrt. A Világgazdaságnak küldött gyűjtésükből az is kiderült, ha hétmilliárd forint értékben 20 ezer forintosokat tennénk egymásra, abból 35 méter magas tornyot kapnánk, ami nagyjából akkora, mint egy 12 emeletes toronyház. A nyereményből egy kilencvenlakásos új társasházat, vagy 5-6 tucat luxussportautót is lehet vásárolni.

Minden eddiginél nagyobb lottónyeremény vihető el / Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A magyar és a nemzetközi lottótörténet legnagyobb nyereményei alapján a mostani, akár hétmilliárd forintos Szilveszteri Szuperlottó minden eddigit felülírhat. Magyarországon eddig a legnagyobb lottónyereményt 2024. október 19-én vitték el, amikor egy szerencsés játékos 6 milliárd 613 millió 905 ezer 20 forinttal lett gazdagabb. Ugyancsak 2024-ben született a második legnagyobb nyeremény, amely 6 milliárd 523 millió 768 ezer 955 forintot tett ki, míg a harmadik helyen egy 2020-as nyeremény áll, 6 milliárd 431 millió 516 ezer 10 forinttal. A toplista további helyein

egy 2003-ban, a 48. játékhéten elvitt, több mint 5 milliárd 92 millió forintos nyeremény szerepel,

ezt követi a 2015-ös, 5 milliárd 49 millió forintos főnyeremény, majd a 2019-ben elvitt 4 milliárd 194 millió forint.

A közelmúltban, 2025 30. hetében több mint 4 milliárd 77 millió forintot, ugyanebben az évben, a 10. játékhéten pedig 4 milliárd 54 millió forintot nyert egy-egy játékos, míg a lista végén a 2010-es, 3 milliárd 177 millió, illetve a 2013-as, 3 milliárd 87 millió forintos nyeremény áll. Ezek fényében a mostani, hétmilliárdos Szilveszteri Szuperlottó minden korábbi hazai rekordot meghaladhat.

Halmozódás, statisztika és az Ötöslottó szabályai Magyarországon az Ötöslottó halmozódása legfeljebb 52 hétig tarthat, és ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján felosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Fontos ugyanakkor, hogy nem csupán a jackpot, vagyis az ötös találat halmozódik, hanem a kettes, hármas és négyes találatok nyereményalapja is továbbgördül. A leghosszabb halmozódás eddig 39 hétig tartott, miközben statisztikailag átlagosan 11 hetente születik telitalálatos szelvény. Az Ötöslottó történetében eddig minden évben volt legalább egy ötös találat, az elmúlt évtizedben pedig a legkevesebb nyertes 2019-ben akadt, amikor mindössze két játékos vihette el a főnyereményt, míg 2022 különösen szerencsés évnek számított, ekkor tíz telitalálatos szelvény született.

Világrekordok az Egyesült Államokból

Nemzetközi összevetésben a legnagyobb lottónyeremények egyértelműen az Egyesült Államokhoz kötődnek. A világrekordot a Powerball tartja: 2022-ben 2,04 milliárd dolláros jackpotot nyert Edwin Castro Kaliforniában. A nyertes az egyösszegű kifizetést választotta, így mintegy 997 millió dollárhoz, vagyis hozzávetőleg 361 milliárd forinthoz jutott. Castro később több luxusingatlant vásárolt, köztük egy 3,8 millió dolláros malibui villát is, amely azonban 2025-ben a Los Angeles környéki pusztító tűzvészben teljesen megsemmisült.