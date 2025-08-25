Kamatcsökkentési hullámmal kecsegtet a személyi kölcsönök piaca — ősszel hatalmas változások jönnek

A bankok nemcsak mennyiségben, hanem kamatversenyben is új szintre léptek – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint őszre további kamatcsökkentési hullám jöhet.

Ősztől érdemes figyelni a kamatcsökkentés hatására változó hitelpiacot / Fotó: AnnaStills / shutterstock

A szakértő szerint a 2023-as évet leszámítva — amikor a lakáshitelek iránti kereslet drámaian lecsökkent — utoljára 2009-ben volt arra példa, hogy a folyósított hiteleken belül a személyi kölcsönök részaránya fél éven keresztül minden hónapban meghaladja a 30 százalékot. Több mint másfél évtizede szintén a lakáshitelpiac drasztikus fékezése volt az előretörés oka, hiszen a devizahitelsokkot követően a lakosság távol tartotta magát a lakáshitelezéstől.

Gergely Péter szerint idén már teljesen más a helyzet. 2025 első félévében a családok lakáshitel-felvétele több mint negyedével haladta meg az egy évvel korábbit, és jutott el a 809 milliárd forintos idei szerződéses állományhoz.

Azaz idén nem a lakáshitelpiactól való elfordulás okozza azt, hogy hat hónap alatt 527,3 milliárd forint értékben folyósítottak a bankok személyi hitelt. Ez 42 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

De ami ennél is meglepőbb, hogy fél év alatt sikerült meghaladni a 2023 folyamán egész évben folyósított 523 milliárd forintos forgalmat. Sőt, a korábban megdönthetetlennek hitt, 2019-es esztendő 559 milliárd forintos forgalma is jó eséllyel megdől, ha a júliusi adatok is megérkeznek majd – hívta a fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Hosszú évek után nemcsak a folyósított hitelösszeg, hanem a szerződések száma is meghaladta a már említett 2019-es adatot, hiszen június végéig több mint 166 ezer személyi kölcsön szerződés köttetett. Eközben 2019 hasonló időszakában a szerződések száma alig haladta meg a 157 ezret

— nyilatkozta Gergely Péter.

Köröket ver a versenytársakra a személyi kölcsön

Mindez annak fényében kiváló eredmény, hogy a babaváró hitel mellett már számottevő versenytársként a munkáshitel is megjelent a fedezetlen hitelek piacán. A kamatmentesen elérhető, maximum 4 millió forintos hitelösszegre az év első hat hónapjában 27 600 jelentkező volt, akik összesen 106,8 milliárd forint értékben vettek fel a kamatmentes kölcsönből. Ennek az összegnek egy része a munkáshitel bevezetése nélkül a személyi kölcsönök piacát erősítette volna.