Még tartanak a diákszámla-akciók, tízezreket érhet a sietség

Úgy tűnik, az idén a szokásosnál tovább tartanak a korábban erősen szezonális jellegű diákszámla-akciók: a bankok honlapjainak tanúsága szerint több szereplőnél is szeptember végéig tart a kampány, tehát az egyetemi-főiskolai beiratkozási időszak alatt is nyithatnak kedvező feltételekkel számlát azok a fiatalok, akik ezt eddig nem tették meg.

A felsőoktatásban tanulók értékes ügyfélkörnek számítanak, nem csoda, hogy egyre hosszabbra nyúlnak a diákszámla-akciók / Fotó: posztos / Shutterstock (illusztráció)

Túl sokáig azonban nem érdemes kivárni a bankválasztással: egyes szereplőknél már augusztus végével kifut a legtöbb helyen már május eleje óta tartó akciós időszak. Mindenesetre a felsőoktatásban továbbtanuló diákoknak egyáltalán nincs okuk panaszra: miközben a diákszámla-akciók időtartama néhány éve még a felvételik körüli egy-két hónapra korlátozódott, most már négy-öt hónapon keresztül is kedvezményes feltételeket kínálnak a pénzintézetek.

Több tízezer forintnyi ajándékpénz is járhat a diákszámla-akciókban

Mindenesetre a bankok változatlanul igen gáláns feltételek mellett futtatják a kampányaikat. A szolgáltatók honlapjain szereplő tájékoztatók szerint az egyszeri jóváírás változatlanul bevett eszköz, néhány feltétel teljesítéséért cserébe 30-40 ezer forint ajándékpénzhez jutnak a frissen számlát nyitó diákok, de ez az összeg esetenként akár 60 ezer forintra is feltornászható. Ami a feltételeket illeti, azokban meglehetősen sok a hasonlóság: így a bankszámla nyitása mellé legtöbbször bankkártya igénylését is elvárják a pénzintézetek, több helyen előírnak egy-két évnyi hűségidőt, és feltétel lehet a marketingcélú megkeresésekhez való hozzájárulás is. Szintén bevett megoldás a minimális számlaforgalom előírása is, ám ez többnyire néhány darab, legalább ezer forint értékű vásárlási vagy egyéb tranzakció teljesítését jelenti a számlanyitást követő egy-két hónapon belül.

Ingyenes szolgáltatásokból sincsen hiány a diákszámláknál

Az egyszeri jóváírások mellett maguknál a számlavezetési kondícióknál is igen kedvező feltételeket kínálnak a bankok. A díjmentes számlavezetés például ezeknél a számlacsomagoknál teljesen általánosnak tekinthető, de szintén közhelyszerűnek számít a bankkártya éves díjának elengedése – legalábbis az első évben mindenképp. A tranzakciós díjaknál is engedékenyebbek az átlagnál a pénzintézetek, miközben a mobilbanki és internetbanki szolgáltatás is díjmentes.