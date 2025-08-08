Bezár a Keleti, a MÁV bemutatta, hogy segít ezt átvészelni az utasoknak

Augusztus 25-től négy héten át forgalmi szünet lesz a Keleti pályaudvaron, ami számos belföldi és nemzetközi vonat útvonalát érinti. A lezárás idején jelentősen módosul a menetrend a győri, pécsi, hatvani–miskolci és újszászi–békéscsabai vonalakon, valamint a nemzetközi járatoknál. A MÁV csoport és a BKK szoros együttműködésben készítette fel a közlekedési rendszert a változásokra: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat.

Augusztus 25-én egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart, ami jelentős változásokat hoz a vasúti közlekedésben / Fotó: Adorján András / Shutterstock

Bezár a Keleti pályaudvar

A vasúttársaság mától interaktív térképekkel bővítette a mavcsoport.hu/keleti aloldalt, amelyen a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, VOLÁN- vagy BKK-járatokkal lehet tovább utazni a célállomás felé. Az oldalon július végétől már elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.

A módosított menetrendek mostantól a vágányzári aloldalon és a MÁV online felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu) is elérhetők, így az augusztus végi és szeptemberi utazások előre megtervezhetők. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:

célunk, hogy a kellemetlenségeket a lehető legnagyobb odafigyeléssel enyhítsük, és minden utas egyszerűen, pontos információk birtokában szervezhesse meg utazását.

A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy időben tájékozódjanak a változásokról a weboldalukon, és használják az interaktív eszközöket a gördülékeny közlekedés érdekében.