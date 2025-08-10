Orbán Viktor levezette, miért nem születik elég gyerek: a kormány tudja a megoldást – ígéretet tett a magyar családoknak

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amely a gyermekvállalás problematikájával foglalkozik. Orbán Viktor azt a kérdést feszegette, hogy miért nem születik elég gyerek.

Súlyos problémáról van szó, amely egyértelműen sújtja a nyugati világot, benne Magyarországot. Az előzetes adatok szerint 2025 júniusában például 5921 gyermek született, és 9148 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest

a születések száma 2,6,

a halálozásoké 2,5,

míg a házasságkötéseké 8,1 százalékkal mérséklődött.

Az idén január–júniusban 34 969 gyermek jött világra, 7,9 százalékkal, 2989-cel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, júniusban pedig 2,6 százalékkal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,36 volt.

Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek – kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. Ehelyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak. A másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.

A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal – állította.

Orbán Viktor szerint ez a migráció végső oka.

Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.