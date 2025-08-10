Orbán Viktor levezette, miért nem születik elég gyerek: a kormány tudja a megoldást – ígéretet tett a magyar családoknak

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amely a gyermekvállalás problematikájával foglalkozik. Orbán Viktor azt a kérdést feszegette, hogy miért nem születik elég gyerek.
Súlyos problémáról van szó, amely egyértelműen sújtja a nyugati világot, benne Magyarországot. Az előzetes adatok szerint 2025 júniusában például 5921 gyermek született, és 9148 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest
Az idén január–júniusban 34 969 gyermek jött világra, 7,9 százalékkal, 2989-cel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, júniusban pedig 2,6 százalékkal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.
A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,36 volt.
Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek – kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.
A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal – állította.
Orbán Viktor szerint ez a migráció végső oka.
Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.
Magyarország azonban másban látja a moldás. „Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el. Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek!” – jelentette ki.
Végül pedig ígéretet tett, és azt írta: legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!
