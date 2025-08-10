Deviza
Orbán Viktor levezette, miért nem születik elég gyerek: a kormány tudja a megoldást – ígéretet tett a magyar családoknak

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,36 volt. A miniszterelnök is feltette a kérdést, miért nem születik elég gyerek. Magyarország más úton jár, mint a nyugati világ.
Hecker Flórián
2025.08.10, 09:13
Frissítve: 2025.08.10, 10:20

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amely a gyermekvállalás problematikájával foglalkozik. Orbán Viktor azt a kérdést feszegette, hogy miért nem születik elég gyerek.

Miért nem születik elég gyerek: Orbán Viktor levezette / Fotó: Shutterstock

Súlyos problémáról van szó, amely egyértelműen sújtja a nyugati világot, benne Magyarországot. Az előzetes adatok szerint 2025 júniusában például 5921 gyermek született, és 9148 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest 

  • a születések száma 2,6, 
  • a halálozásoké 2,5, 
  • míg a házasságkötéseké 8,1 százalékkal mérséklődött.

Az idén január–júniusban 34 969 gyermek jött világra, 7,9 százalékkal, 2989-cel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, júniusban pedig 2,6 százalékkal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,36 volt.

Miért nem születik elég gyerek: Orbán Viktor levezette

Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek – kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.

  1. Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. Ehelyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak. 
  2. A másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.

A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal – állította.

Orbán Viktor szerint ez a migráció végső oka.

Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.

Magyarország azonban másban látja a moldás. „Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el. Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek!” – jelentette ki.

Végül pedig ígéretet tett, és azt írta: legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!

