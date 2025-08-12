Beállt a nemzeti bank terve mellé a kereskedelmi és iparkamara

A bankok közötti verseny erősítése céljából indította el a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Minősített Vállalati Hitel minősítést, mely azt is segíti, hogy a kis- és középvállalkozások gyorsan és kedvező feltételekkel juthassanak forintalapú hitelhez a beruházásaikhoz – mondta Varga Mihály, az MNB elnöke kedden, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét.
Nagy Elek a találkozó után elmondta, hogy az MKIK is támogatni fogja a Minősített Vállalati Hitel népszerűsítését a vállalkozások körében. Varga Mihály pedig azt idézte fel, hogy a a jegybank több körben folytatott egyeztetéseket a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítéséről, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. A megbeszélések eredményeként
az MNB a korábban alkalmazott Minősített Fogyasztóbarát termékek mintájára augusztus 1-jétől a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést is elérhetővé tette.
Ezt a címkét hasonlóan a lakossági termékekhez bizonyos feltételek teljesülése esetén használhatják a bankok, ezúttal a beruházási célú vállalati hiteleik esetében – mondta Varga Mihály. Közölte azt is, hogy a pályázatok elbírálása után akár már szeptembertől elérhetővé válhatnak a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitelek, amelyek tartósan a piaci gyakorlat részévé válhatnak, széles körben támogatva beruházási céljaikat.
Az MNB és az MKIK elnöke egyetértettek abban, hogy létfontosságú feladat a hazai kisvállalkozások támogatása a turbulens világgazdasági környezetben, amelynek a Minősített Vállalati Hitel is az egyik újabb eszköze.
