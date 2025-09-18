Még Kapu Tibor kilövésénél is nagyobb dolog készülhet: lefotózták az Axiom Space vezérét a 4iG elnökével – erről tárgyaltak

Washingtonban találkozott az amerikai Axiom Space bevételi igazgatója, Tejpaul Bhatia, a magyar 4iG Nyrt. elnöke, Jászai Gellért és Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete. A megbeszélések középpontjában az űripari és technológiai együttműködés lehetőségei álltak, amelyek mindkét fél számára stratégiai jelentőséggel bírnak.
Az Axiom Space – amely emberes űrrepülési tapasztalatáról és űrinfrastruktúra-fejlesztéseiről ismert – olyan területeket keres, ahol tevékenysége összekapcsolódhat a 4iG innovációs és védelmi ipari szerepével. A felek kiemelten vizsgálták az orbitális adatközpontok létrehozásának koncepcióját, amely a jövő egyik meghatározó technológiai trendje lehet.
A tárgyalások során szó esett a szélesebb űripari és technológiai ökoszisztémán belüli közös lehetőségekről is. Mindkét oldal jelezte, hogy folytatják az egyeztetéseket a konkrét együttműködési formákról. A potenciális partnerség része lehet a magyar–amerikai kapcsolatok erősítésének is, amelyben a digitális védelem, az adatbiztonság és a modern űrinfrastruktúra fejlesztése hangsúlyos szerepet kaphat.
Az Axiom Space a közeljövőben saját kereskedelmi űrállomás építését tervezi, amely a Nemzetközi Űrállomás utáni korszak egyik fontos projektje lehet. A 4iG pedig az elmúlt években regionális szinten erősítette meg pozícióját a távközlés, az informatika és a védelmi ipar területén. Egy esetleges közös projekt ezért mindkét fél számára új dimenziókat nyithat az űripar és a technológiai innováció világában.
Jászai Gellért nemrég Ankarában járt, és törökországi hivatalos látogatásának második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt.
A program során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Ahmet Akyollal az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatójával. A megbeszélés középpontjában a kutatás és fejlesztés közös megközelítése, a lehetséges közös fejlesztési és gyártási tevékenységek, valamint a szélesebb körű stratégiai együttműködés feltárása állt.
