Deviza
EUR/HUF390.17 +0.04% USD/HUF330.25 +0.13% GBP/HUF450.05 +0.09% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.53 -0.15% RON/HUF77.01 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.04% EUR/HUF390.17 +0.04% USD/HUF330.25 +0.13% GBP/HUF450.05 +0.09% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.53 -0.15% RON/HUF77.01 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
együttműködés
4iG
Axiom Space

Még Kapu Tibor kilövésénél is nagyobb dolog készülhet: lefotózták az Axiom Space vezérét a 4iG elnökével – erről tárgyaltak

Washingtonban találkozott az Axiom Space vezérigazgatója a 4iG elnökével és Magyarország washingtoni nagykövetével. Az Axiom Space olyan területeket keres, ahol tapasztalatai és infrastruktúrája kapcsolódhat a magyar technológiai szektorhoz. A megbeszélésen kiemelt téma volt az orbitális adatközpontok lehetősége.
VG
2025.09.18, 05:00

Washingtonban találkozott az amerikai Axiom Space bevételi igazgatója, Tejpaul Bhatia, a magyar 4iG Nyrt. elnöke, Jászai Gellért és Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete. A megbeszélések középpontjában az űripari és technológiai együttműködés lehetőségei álltak, amelyek mindkét fél számára stratégiai jelentőséggel bírnak.

Lefotózták az Axiom Space vezérét a 4iG elnökével – erről tárgyaltak
Lefotózták az Axiom Space vezérét a 4iG elnökével – erről tárgyaltak / Fotó: Axiom Space / Facebook

Az Axiom Space – amely emberes űrrepülési tapasztalatáról és űrinfrastruktúra-fejlesztéseiről ismert – olyan területeket keres, ahol tevékenysége összekapcsolódhat a 4iG innovációs és védelmi ipari szerepével. A felek kiemelten vizsgálták az orbitális adatközpontok létrehozásának koncepcióját, amely a jövő egyik meghatározó technológiai trendje lehet.

A tárgyalások során szó esett a szélesebb űripari és technológiai ökoszisztémán belüli közös lehetőségekről is. Mindkét oldal jelezte, hogy folytatják az egyeztetéseket a konkrét együttműködési formákról. A potenciális partnerség része lehet a magyar–amerikai kapcsolatok erősítésének is, amelyben a digitális védelem, az adatbiztonság és a modern űrinfrastruktúra fejlesztése hangsúlyos szerepet kaphat.

Az Axiom Space a közeljövőben saját kereskedelmi űrállomás építését tervezi, amely a Nemzetközi Űrállomás utáni korszak egyik fontos projektje lehet. A 4iG pedig az elmúlt években regionális szinten erősítette meg pozícióját a távközlés, az informatika és a védelmi ipar területén. Egy esetleges közös projekt ezért mindkét fél számára új dimenziókat nyithat az űripar és a technológiai innováció világában.

A 4iG szintet lép, nincs megállás – már a Holdprogram is téma, közel a megállapodás

Jászai Gellért nemrég Ankarában járt, és törökországi hivatalos látogatásának második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt.

A program során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Ahmet Akyollal az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatójával. A megbeszélés középpontjában a kutatás és fejlesztés közös megközelítése, a lehetséges közös fejlesztési és gyártási tevékenységek, valamint a szélesebb körű stratégiai együttműködés feltárása állt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu