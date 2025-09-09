A 4iG szintet lép, nincs megállás – már a Holdprogram is téma, közel a megállapodás

Jászai Gellért, a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete törökországi hivatalos látogatása második napján több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén. A magyar delegációban Mátis Viktor, Magyarország ankarai nagykövete, valamint a 4iG Space and Defence Technologies szakértői vettek részt.
A program során Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Ahmet Akyollal az Aselsan, a török védelmi ipari vállalat vezérigazgatójával. A megbeszélés középpontjában a kutatás és fejlesztés közös megközelítése, a lehetséges közös fejlesztési és gyártási tevékenységek, valamint a szélesebb körű stratégiai együttműködés feltárása állt.
Az Aselsan Törökország egyik meghatározó védelmi ipari vállalata, amelyet 1975-ben alapítottak az ország katonai kommunikációs rendszereinek fejlesztésére.
A társaság ma már széles portfólióval rendelkezik, többek között elektronikai, radar-, kommunikációs, fegyverrendszerek és dróntechnológiák területén. Nemzetközi szinten is elismert szereplő, amely számos partnerországgal működik együtt kutatás-fejlesztési és gyártási projektekben.
Ezt követően Jászai Gellért átfogó megbeszélést folytatott Mehmet Fatih Kacir ipari és technológiai miniszterrel, a tárgyalás során a felek a közös technológiai együttműködési lehetőségeket vizsgálták az űr- és műholdprogramok, védelmi technológiák és tenger alatti adatkábel-összeköttetések területén. A program a Török Űrügynökség (TUA) elnökével Yusuf Kıraccal, továbbá Ömer Fatih Sayan közlekedési és infrastrukturális miniszterhelyettessel folytatódott.
A megbeszéléseken szó esett többek között közös űrkutatási projektekről, holdprogramról és emberes űrrepülési tervekről, valamint a távközlés területén folytatott együttműködési lehetőségekről is.
A nap folyamán Törökország védelmi iparának központi irányító és fejlesztő hivatala, az SSB – Savunma Sanayii Baskanlıgi szervezésében a legnagyobb űr- és védelmi ipari vállalatok – köztük az Otokar, a Roketsan és a Turkish Aerospace – mutatták be legújabb fejlesztéseiket a magyar delegációnak. A megbeszélések során számos ígéretes lehetőség merült fel a magyar ökoszisztémával való együttműködésre és jövőbeli közös fejlesztésre.
