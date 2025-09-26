Kiderült feketén-fehéren: átpártoltak a Balatonról a magyarok, ezt a vidéki helyszínt szeretik most a legjobban – a külföldiek viszont azonnal benyomultak a helyükre

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Az év első nyolc hónapjában a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

A magyar vendégek száma Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a leginkább, míg a külföldieké a Balatonnál / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Augusztusban a vendégek száma összességében 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 4,6 százalékkal bővült 2024 augusztusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,8 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 1 százalékkal több, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,3 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,6 százalékkal csökkent 2024 augusztusához képest.

A közel 1,5 millió belföldi vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 946 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 63 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2 százalékkal elmaradt a tavaly augusztusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6 százalékkal).

Budapesten 18 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.