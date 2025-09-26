Kiderült feketén-fehéren: átpártoltak a Balatonról a magyarok, ezt a vidéki helyszínt szeretik most a legjobban – a külföldiek viszont azonnal benyomultak a helyükre

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Az év első nyolc hónapjában a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.
Augusztusban a vendégek száma összességében 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 4,6 százalékkal bővült 2024 augusztusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,8 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 1 százalékkal több, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,3 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,6 százalékkal csökkent 2024 augusztusához képest.
A közel 1,5 millió belföldi vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 946 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 63 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2 százalékkal elmaradt a tavaly augusztusitól.
A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6 százalékkal).
Budapesten 18 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
A külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt 2024 augusztusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,3 millió külföldi vendég közel 3,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 865 ezer vendéget és 2,1 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 71 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 7,0 százalék-kal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 14 százalékkal meghaladta a 2024. augusztusit.
A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környékén (22 százalékkal), illetve Szegeden és térségében (19 százalékkal).
Budapesten 8,5, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Összesen 38 583 turisztikai szálláshely, ezen belül 3009 kereskedelmi, illetve 35 574 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
A kereskedelmi szálláshelyek közül 1022 szálloda és 1178 panzió volt nyitva augusztus egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 160,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 3,5 százalékkal többet, mintegy 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
A turisztikai szálláshelyeken 6,2 százalékkal több, összesen közel 13,5 millió vendéget regisztráltak az év első nyolc hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest. A belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal több (6,8 millió, illetve 6,6 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Balatoni turizmus: Abba-szindróma miatt aggódik a szakértő – nosztalgia helyett magas kultúrára lenne szükség
A Balaton hosszú ideje a magyar nyaralások szimbóluma, ám a tó imázsa egyre inkább a retróra épül. Szakértők szerint ez veszélyes a hazai turizmusra: a fiatalabb generációk elpártolhatnak, és a térség gazdasági növekedése is megtorpanhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.