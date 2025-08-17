Balatoni turizmus: Abba-szindróma miatt aggódik a szakértő – nosztalgia helyett magas kultúrára lenne szükség

A Balaton a hazai turizmus zászlóshajója, de egyre inkább abba a hibába esik, hogy a „régi nyarak” nosztalgiájára építi imázsát. Lángos, stranddiszkó, retró fesztiválok – ez ma a domináns narratíva. Éskovács Péter turisztikai tanácsadó szerint a térség krónikus „Abba-szindrómában” szenved: miközben a múlt élményeit próbálja újracsomagolni, háttérbe szorulnak a fajsúlyosabb kulturális tartalmak.

Szakértők szerint ez veszélyes a hazai turizmusra: a fiatalabb generációk elpártolhatnak, és a térség gazdasági növekedése is megtorpanhat / Fotó: Szabó Bernadett / REUTERS

Ez nem csupán turisztikai ízlés kérdése. A kulturális kínálat jelenleg sokszor a könnyed fesztiválos programokra szorítkozik, miközben a magas művészetek – opera, balett, komolyzene, kortárs képzőművészet – csak alkalmi jelleggel jelennek meg. Márpedig a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a kultúrára épített turizmus hosszú távon gazdasági motor is lehet.

Az egész hazai turizmust lehúzhatja a Balaton imázs-problémája

Bécsben a Filharmonikusok és az Operaház nemcsak presztízst, hanem stabil bevételt hoznak. Milánóban a Scala évente százezreket vonz, Salzburg Mozart-fesztiválja pedig klasszikus zenei központtá tette a várost. Bilbao esete különösen beszédes: a Guggenheim Múzeum egy egész városrészt élesztett újjá.

A Balaton környékén persze akadnak jó példák. Keszthelyen telt házas balettelőadások futnak, Balatonfüreden a Magyar Állami Operaház művészeinek ingyenes koncertje idén több ezer érdeklődőt vonzott. Ezek azonban inkább szigetszerű kezdeményezések, amelyek nem épülnek be tartósan a régió turisztikai brandjébe.

A retró imázs rövid távon még működhet, hiszen a nosztalgia erős pszichológiai hatással bír. A szakirodalom azonban figyelmeztet: ha egy desztináció túl sokáig kapaszkodik a múltba, könnyen stagnálásba ragadhat.

Blackpool és Atlantic City példája mutatja, hogy a retró-showkra és kaszinókra épített turizmus hosszú távon elriasztja a fiatalabb generációkat.

Éskovács szerint a Balaton előtt most két út áll. Ha továbbra is a retró dominál, a tó könnyen elveszítheti nemzetközi versenyképességét, és gazdasági értelemben is lemaradhat. Ha viszont bátran nyit a magas kultúra felé – nemzetközi rangú fesztiválokkal, komolyzenei és képzőművészeti eseményekkel –, akkor hosszabb tartózkodásra ösztönözheti a turistákat, magasabb költésű vendégkört vonzhat, és újraépítheti a Balaton brandjét.