Elkészült a csúcsmodern irodaház: ide költözik a Nemzetgazdasági Minisztérium – fotó

A Dürer Park irodaházak megvásárlását célzó tranzakció – amelynek keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a Magyar Állam nevében megszerezte az épületegyüttest a Dürer Befektetési Kft.-től – lezárult – közölte az állami szerv pénteken, hozzátéve, hogy ezzel egy időben át is vették a korszerű, zöldirodaházakat, melynek eredményeként az ingatlanba költöző állami intézmények üzemeltetési költségei érdemben csökkennek.

A Dürer Parkot átvette az MNV / Fotó: Magyar Építők

A Nemzetgazdasági Minisztérium és háttérintézményei költöznek a Dürer Parkba

A közlemény szerint az irodaházba költöző Nemzetgazdasági Minisztérium és a hozzá kapcsolódó háttérintézmények működése is jóval kedvezőbbé és hatékonyabbá válik az ingatlanok használatával . Ugyanis a költözés eredményeként csökken és rendszerszinten alacsonyabb lesz a rezsiköltség, továbbá biztonságosabb és olcsóbban üzemeltethető objektumok jönnek létre, összhangban az állami szervezetek speciális igényeivel.

Mint írják

a Dürer Park irodaházai Budapest egyik legmodernebb üzleti központjában biztosítanak a 21. század követelményeinek megfelelő munkakörnyezetet.

Kiemelt szerepet kaptak az ingatlanok fejlesztése során ugyanis a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a rugalmas irodai megoldások, így az épületek LEED minősítést is kaptak, megfelelve a legmagasabb környezeti elvárásoknak.

A beruházás tehát nemcsak jócskán megkönnyíti az üzemeltetési kiadásokat, és megfelelő munkakörnyezetet biztosít az állami alkalmazottaknak, de hozzájárul a kormányzat működésének zöldebbé tételéhez is.

Ráadásul a költözéssel a piac számára kiváló lokációval és beruházási, hasznosítási lehetőségekkel rendelkező belvárosi, jellemzően I. és V. kerületi ingatlanok is felszabadulnak.