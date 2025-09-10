Deviza
EUR/HUF394.01 +0.24% USD/HUF336.93 +0.3% GBP/HUF455.79 +0.36% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.34 -0.14% RON/HUF77.66 +0.22% CZK/HUF16.17 +0.22% EUR/HUF394.01 +0.24% USD/HUF336.93 +0.3% GBP/HUF455.79 +0.36% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.34 -0.14% RON/HUF77.66 +0.22% CZK/HUF16.17 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,604.75 -0.05% MTELEKOM1,848 -0.32% MOL2,888 -0.07% OTP29,730 +0.13% RICHTER10,350 -0.48% OPUS552 0% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,120 -0.78% BUMIX9,467.71 -0.02% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,161.08 -0.34% BUX102,604.75 -0.05% MTELEKOM1,848 -0.32% MOL2,888 -0.07% OTP29,730 +0.13% RICHTER10,350 -0.48% OPUS552 0% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,120 -0.78% BUMIX9,467.71 -0.02% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,161.08 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsétterem
kfc
Gyula

Megnyílt Magyarország legújabb KFC-je, percek alatt lerohanták a vidéki városban: volt, aki negyven percet állt sorban

A KFC gyulai étterme 2025. szeptember 9-én nyitott meg, a nyitás napján nagy volt az érdeklődés. Ez Magyarország 105. KFC étterme, valamint Békés megye második ilyen gyorsétterme a békéscsabai után.
VG
2025.09.10, 07:48
Frissítve: 2025.09.10, 08:42

A gyulai KFC étterem 2025. szeptember 9-én nyílt meg a Csabai úton, a Tesco és az Interspar hipermarketek között. Az új üzlet 120 férőhelyes, és a megnyitással 45 új munkahely jött létre a városban, valamint autós drive-thru kiszolgálást is kínál – írja a Beol.

Megnyílt Magyarország legújabb KFC-je, percek alatt lerohanták a vidéki városban: volt, aki negyven percet állt sorban
Fotó: NurPhoto via AFP

Ez Magyarország 105. KFC étterme, valamint Békés megye második ilyen gyorsétterme a békéscsabai után. A nyitás napján nagy volt az érdeklődés, az első vendég egy nyugdíjas férfi volt, aki a 11 órás nyitás előtt jó negyven perccel korábban, 10 óra 20 körül érkezett, és türelemmel kivárta a közel háromnegyed órát.

Érdemes megemlíteni, hogy hosszú távra terveznek azok a nagy amerikai étteremfranchise-márkák, melyek az elmúlt napok-hetek hírei alapján a régiós és a magyar piacra lépést is fontolgathatják. A piacra lépés bejelentése pedig csak az utolsó mozzanata a tervezésnek, amit alapos, átfogó piackutatás előz meg.

Elemzőik szerint a magyar piac az étteremláncok szempontjából még bőven ad teret a növekedésre azzal együtt is, hogy az elmúlt években hazai tulajdonú láncok is versenybe szálltak. A piacra esetlegesen érkező amerikai márkák körében ott van a Wendy’s is, mely a 2002-es kilépés után a hírek szerint visszatérne a magyar piacra, ami egybevág régiós bővülési törekvéseivel. 

A nagy cégek Európa ezen térségében először a népesebb, nagyobb piacokra érkeznek meg, de a legtöbb vállalatnak Magyarország is a fókuszában van. A piacra lépést a megváltozott fogyasztói szokások, továbbá Magyarország esetében a magyar–amerikai kapcsolatokat uraló, az itteni befektetéseket előmozdító politikai légkör is motiválja.

A beszállítókkal együtt több mint 100 ezer ember megélhetését biztosítja a szektor Magyarországon, összesen több 1000 milliárd forintos éves teljesítménnyel, ezzel pedig Magyarország előzi szomszédait. Ezek a számok persze nem pusztán az éttermi franchise-hálózatokat takarják, de összességében a franchise-ok számára vonzó lehetőségként rajzolják fel a magyar piacot.

Kiskaput nyit vissza Oroszországba az IKEA, a McDonald’s, a KFC és a többiek

Izgatottságot váltott ki Oroszországban, hogy egyes nyugati cégek fenntartják a lehetőséget a visszatérésre. Több vállalat ugyanis a védjegyei meghosszabbítását vagy kiterjesztését kérte az orosz hatóságtól, így a McDonald’s, az IKEA és a KFC is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu