Megnyílt Magyarország legújabb KFC-je, percek alatt lerohanták a vidéki városban: volt, aki negyven percet állt sorban

A gyulai KFC étterem 2025. szeptember 9-én nyílt meg a Csabai úton, a Tesco és az Interspar hipermarketek között. Az új üzlet 120 férőhelyes, és a megnyitással 45 új munkahely jött létre a városban, valamint autós drive-thru kiszolgálást is kínál – írja a Beol.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ez Magyarország 105. KFC étterme, valamint Békés megye második ilyen gyorsétterme a békéscsabai után. A nyitás napján nagy volt az érdeklődés, az első vendég egy nyugdíjas férfi volt, aki a 11 órás nyitás előtt jó negyven perccel korábban, 10 óra 20 körül érkezett, és türelemmel kivárta a közel háromnegyed órát.

Érdemes megemlíteni, hogy hosszú távra terveznek azok a nagy amerikai étteremfranchise-márkák, melyek az elmúlt napok-hetek hírei alapján a régiós és a magyar piacra lépést is fontolgathatják. A piacra lépés bejelentése pedig csak az utolsó mozzanata a tervezésnek, amit alapos, átfogó piackutatás előz meg.

Elemzőik szerint a magyar piac az étteremláncok szempontjából még bőven ad teret a növekedésre azzal együtt is, hogy az elmúlt években hazai tulajdonú láncok is versenybe szálltak. A piacra esetlegesen érkező amerikai márkák körében ott van a Wendy’s is, mely a 2002-es kilépés után a hírek szerint visszatérne a magyar piacra, ami egybevág régiós bővülési törekvéseivel.

A nagy cégek Európa ezen térségében először a népesebb, nagyobb piacokra érkeznek meg, de a legtöbb vállalatnak Magyarország is a fókuszában van. A piacra lépést a megváltozott fogyasztói szokások, továbbá Magyarország esetében a magyar–amerikai kapcsolatokat uraló, az itteni befektetéseket előmozdító politikai légkör is motiválja.

A beszállítókkal együtt több mint 100 ezer ember megélhetését biztosítja a szektor Magyarországon, összesen több 1000 milliárd forintos éves teljesítménnyel, ezzel pedig Magyarország előzi szomszédait. Ezek a számok persze nem pusztán az éttermi franchise-hálózatokat takarják, de összességében a franchise-ok számára vonzó lehetőségként rajzolják fel a magyar piacot.