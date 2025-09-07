Hosszú távra tervezhetnek a magyar piacra készülő amerikai franchise cégek

Hosszú távra terveznek azok a nagy amerikai étteremfranchise-márkák, melyek az elmúlt napok hetek-napok hírei alapján a régiós és a magyar piacra lépést is fontolgathatják. A piacra lépés bejelentése pedig csak az utolsó mozzanata a tervezésnek, ez utóbbi alapos, átfogó piackutatás előzi meg – mutatja be össszeállításában az Origo. A lap – elemzői megállapítások alapján –, hogy a magyar piac az étteremláncok szempontjából még bőven ad teret a növekedésre, azzal együtt is, hogy az elmúlt években hazai tulajdonú láncok is versenybe szálltak azon.
A lap kitér rá, hogy a piacra esetlegesen érkező amerikai márkák körében ott van a Wendy's is, mely a 2002-es kilépés után a hírek szerint visszatérne a magyar piacra is, ami egybevág régiós bővülési törekvéseivel. A nagy cégek Európa ezen térségében először a népesebb, nagyobb piacokra érkeznek meg, de a legtöbb vállalatnak Magyarország is a fókuszában. A piacra lépést a megváltozott fogyasztói szokások, továbbá Magyarország esetében a magyar-amerikai kapcsolatokat uraló, az itteni befektetéseket előmozdító politikai légkör is motiválja.
Az Origo cikkében bemutatja, hogy azok a franchise vállalatok, melyek a magyarországi piacra lépés mellett döntenek, hosszú távra terveznek. Üzleti eredmények mellett fontos számukra a márkaismertség erősítése is. Az amerikai vállalatok számára pedig további vonzerőt jelenthet, hogy összesen mintegy 350 vállalat alkotja a magyarországi hazai franchise-palettát, nagyjából ennek fele van külföldi kézben, A külföldi franchise-ok 26 százaléka amerikai vállalatok tulajdonában van.
A beszállítókkal együtt több mint 100 000 ember megélhetését biztosítja a szektor Magyarországon, összesen több ezer milliárd forintos éves teljesítménnyel, ezzel pedig Magyarország előzi szomszédait.
Ezek a számok persze nem pusztán az éttermi franchise hálózatokat takarják, de összességében a franchise-ok számára vonzó lehetőségként rajzolják fel a magyar piacot.
További részletek az Origo összeállításában olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.