Nagy bejelentést tett az ismert gyorsétteremlánc: ősszel érkezik a magyar piacra

Új gyorsétteremlánc érkezik hazánkba ősszel. Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i eredetű, csirkéjéről híres étteremhálózat első hazai étterme Budapesten nyílik meg hamarosan.

A Popeyes hamarosan Magyarországra érkezik / Fotó: Sheviakova Kateryna / Shutterstock

A Fusion Group hétfői közleménye szerint a Popeyes merész, Cajun ízvilággal gazdagítja a hazai gasztronómiai kínálatot, jellegzetes csirkés szendvicsét a 2019-es bevezetése óta az Amerikai Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon. A bejelentés márka európai terjeszkedésének újabb mérföldköve, miután sikeresen lépett piacra többek között Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Csehországban és Olaszországban.

A magyarországi bevezetést az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, mint a márka kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon. A cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátóiparban.

„Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen ikonikus márkát hozhatunk a magyar piacra, amely világszerte és Európában is dinamikusan növekszik. Az ősszel megnyíló budapesti étterem a Popeyes történetének első fejezetét jelenti Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy a márka gyorsan belopja majd magát a helyiek szívébe, és az érdeklődők hamarosan az ország számos pontján élvezhetik majd az étterem különleges világát” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.

„Örömmel folytatjuk az európai terjeszkedését és hozzuk el ikonikus, Louisiana-stílusú csirkénket a magyar vendégeknek. A Popeyes világszerte elismerést vívott ki magának egyedülálló New Orleans-i örökségével, merész ízvilágával és különleges éttermi élményével. A hazai piacon a tapasztalt, több évtizedes múlttal rendelkező The Fusion Group Zrt.-vel kialakított partnerségünk pedig csak megerősít bennünket abban, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik” – tette hozzá Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke.